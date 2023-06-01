В России планируют ужесточить учет наследства при долгах

Депутат Костенко: нотариусы будут передавать данные о наследуемом имуществе банкротов

02 июня 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Нотариусов наделят правом передавать данные о наследуемом имуществе должников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируют разработать законопроект, по которому нотариусы будут передавать данные о наследуемом имуществе лиц, находящихся в стадии банкротства. Об этом журналистам заявила депутат Госдумы Наталья Костенко. «Сейчас часть имущества иногда не учитывается при списании долгов, поэтому разрабатывается предложение, чтобы нотариусы передавали эти данные управляющим по банкротству. Текст документа еще будет формулироваться», — пояснила депутат в интервью «Известиям». Данная инициатива разрабатывается в связи с тем, что некоторые не добросовестные заемщики намеренно скрывают имущество и затягивают сроки вступления в наследство, чтобы избежать его конфискации. Ранее сообщалось, что лицам проходящим процедуру банкротства может быть отказано в выезде за границу. Подобная мера применяется в случае большой суммы долга или злостного уклонения от его погашения, но при этом все ограничения снимаются сразу после ее завершения.

В России планируют разработать законопроект, по которому нотариусы будут передавать данные о наследуемом имуществе лиц, находящихся в стадии банкротства. Об этом журналистам заявила депутат Госдумы Наталья Костенко. «Сейчас часть имущества иногда не учитывается при списании долгов, поэтому разрабатывается предложение, чтобы нотариусы передавали эти данные управляющим по банкротству. Текст документа еще будет формулироваться», — пояснила депутат в интервью «Известиям». Данная инициатива разрабатывается в связи с тем, что некоторые не добросовестные заемщики намеренно скрывают имущество и затягивают сроки вступления в наследство, чтобы избежать его конфискации. Ранее сообщалось, что лицам проходящим процедуру банкротства может быть отказано в выезде за границу. Подобная мера применяется в случае большой суммы долга или злостного уклонения от его погашения, но при этом все ограничения снимаются сразу после ее завершения.