01 июня 2023

В России планируют ужесточить учет наследства при долгах

Депутат Костенко: нотариусы будут передавать данные о наследуемом имуществе банкротов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, совещание, чиновник, папка для документов, руки, назначение
Нотариусов наделят правом передавать данные о наследуемом имуществе должников Фото:

В России планируют разработать законопроект, по которому нотариусы будут передавать данные о наследуемом имуществе лиц, находящихся в стадии банкротства. Об этом журналистам заявила депутат Госдумы Наталья Костенко.

«Сейчас часть имущества иногда не учитывается при списании долгов, поэтому разрабатывается предложение, чтобы нотариусы передавали эти данные управляющим по банкротству. Текст документа еще будет формулироваться», — пояснила депутат в интервью «Известиям». Данная инициатива разрабатывается в связи с тем, что некоторые не добросовестные заемщики намеренно скрывают имущество и затягивают сроки вступления в наследство, чтобы избежать его конфискации.

Ранее сообщалось, что лицам проходящим процедуру банкротства может быть отказано в выезде за границу. Подобная мера применяется в случае большой суммы долга или злостного уклонения от его погашения, но при этом все ограничения снимаются сразу после ее завершения.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России планируют разработать законопроект, по которому нотариусы будут передавать данные о наследуемом имуществе лиц, находящихся в стадии банкротства. Об этом журналистам заявила депутат Госдумы Наталья Костенко. «Сейчас часть имущества иногда не учитывается при списании долгов, поэтому разрабатывается предложение, чтобы нотариусы передавали эти данные управляющим по банкротству. Текст документа еще будет формулироваться», — пояснила депутат в интервью «Известиям». Данная инициатива разрабатывается в связи с тем, что некоторые не добросовестные заемщики намеренно скрывают имущество и затягивают сроки вступления в наследство, чтобы избежать его конфискации. Ранее сообщалось, что лицам проходящим процедуру банкротства может быть отказано в выезде за границу. Подобная мера применяется в случае большой суммы долга или злостного уклонения от его погашения, но при этом все ограничения снимаются сразу после ее завершения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...