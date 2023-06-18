18 июня 2023

Пользователи соцсетей высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Мнения посмотревших видео разделились, некоторые поддержали президента Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон после матча зашел в раздевалку чемпионов Франции по регби и за 18 секунд осушил бутылку пива в честь победы команды «Тулуза». Французы высмеяли поступок президента в комментариях под видео, которое выложили на Youtube журналисты французской газеты Le Parisien.

«С удивительным президентом нет ничего невозможного», — написал один из комментаторов. «По крайней мере, то, в чем он хорош», — отметил другой. «Его физическое и психическое состояние становится тревожным. Пиво — это просто дерево, за которым скрывается лес», — выразил свои опасения еще один пользователь.

Кто-то, напротив, поддержал президента, сказав, что не видел никогда его таким «крутым». «Не помню, кто это сказал, но этот парень еще не закончил. Какой великолепный пример!» — восхитился Макроном еще один человек, посмотревший видео.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высмеял Макрона и сравнил его с петухом. Политик заявил, что президент Франции ощущает свою беспомощность, когда уже не первый год «кукарекает», а утро все не наступает. По его мнению, Макрон является вассалом США. Именно поэтому ему неуютно, подчеркнул Лавров.

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Президент Франции Эммануэль Макрон после матча зашел в раздевалку чемпионов Франции по регби и за 18 секунд осушил бутылку пива в честь победы команды «Тулуза». Французы высмеяли поступок президента в комментариях под видео, которое выложили на Youtube журналисты французской газеты Le Parisien. «С удивительным президентом нет ничего невозможного», — написал один из комментаторов. «По крайней мере, то, в чем он хорош», — отметил другой. «Его физическое и психическое состояние становится тревожным. Пиво — это просто дерево, за которым скрывается лес», — выразил свои опасения еще один пользователь. Кто-то, напротив, поддержал президента, сказав, что не видел никогда его таким «крутым». «Не помню, кто это сказал, но этот парень еще не закончил. Какой великолепный пример!» — восхитился Макроном еще один человек, посмотревший видео. Ранее глава МИД России Сергей Лавров высмеял Макрона и сравнил его с петухом. Политик заявил, что президент Франции ощущает свою беспомощность, когда уже не первый год «кукарекает», а утро все не наступает. По его мнению, Макрон является вассалом США. Именно поэтому ему неуютно, подчеркнул Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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