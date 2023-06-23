Океанолог раскрыл, почему погиб «Титан»

Океанолог Коноплин: экипаж «Титана» погиб из-за схлопывания корпуса под водой
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Батискаф отправился в плавание 18 июня Фото:
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Экипаж «Титана» погиб из-за схлопывания корпуса батискафа под давлением. Об этом рассказал доцент Института мирового океана ДВФУ Александр Коноплин, отметив среди причин «усталость» материала обшивки.

«Схлопывание корпуса могло произойти из-за нескольких факторов: „усталость“ материала корпуса батискафа, отсутствие необходимого запаса прочности корпуса, который закидывается при проектировании, близкая к предельной глубина погружения», — заявил Александр Коноплин, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что связь с «Титаном» была потеряна из-за сбоя в работе маячка, через который проходит канал связи.

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Батискаф отправился в подводное плавание 18 июня. 19 июня экипаж перестал выходить на связь. Началась спасательная операция.

По расчетам, у экипажа был запас кислорода только до 13:30 по московскому времени 22 июня. Ближе к концу дня были найдены обломки от корпуса. Позже поступили сообщения о гибели экипажа. На борту было пять человек, среди которых — британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Экипаж погиб безболезненно и быстро, отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, дополняет «Газета.ru».

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Экипаж «Титана» погиб из-за схлопывания корпуса батискафа под давлением. Об этом рассказал доцент Института мирового океана ДВФУ Александр Коноплин, отметив среди причин «усталость» материала обшивки. «Схлопывание корпуса могло произойти из-за нескольких факторов: „усталость“ материала корпуса батискафа, отсутствие необходимого запаса прочности корпуса, который закидывается при проектировании, близкая к предельной глубина погружения», — заявил Александр Коноплин, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что связь с «Титаном» была потеряна из-за сбоя в работе маячка, через который проходит канал связи. Батискаф отправился в подводное плавание 18 июня. 19 июня экипаж перестал выходить на связь. Началась спасательная операция. По расчетам, у экипажа был запас кислорода только до 13:30 по московскому времени 22 июня. Ближе к концу дня были найдены обломки от корпуса. Позже поступили сообщения о гибели экипажа. На борту было пять человек, среди которых — британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Экипаж погиб безболезненно и быстро, отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, дополняет «Газета.ru».
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