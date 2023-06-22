Байден скрывал правду о батискафе «Титан»

23 июня 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Джо Байден скрывал правду о потерянном батискафе до вынесения информации о своем сыне, заявил Джек Пособец Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Президент США Джо Байден скрывал правду о погибших членах экипажа батискафа «Титан» с воскресенья. Об рассказал ветеран морской разведки США Джек Пособец. «ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа „Титан“ в воскресенье, но Байден придерживал эту новость», — написал Пособец в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что американский лидер замалчивал эту информацию до показаний информатора о своем сыне Хантере. Ветеран также обвинил президента США в том, что он скрывал правду от семей погибших и дезинформировал общественность. В своих комментариях Пособец задал вопрос, зачем начинали многомиллионные международные спасательные работы, если гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины через несколько часов после того, как она потеряла связь с материнским кораблем. Представители Береговой охраны США заявили, что обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, свидетельствуют о направленном внутрь взрыве. Они также подтвердили гибель всего экипажа и заявили о невозможности обнаружения тел. Ранее было сообщено об обнаружении обломков батискафа, похожих на посадочную раму и заднюю крышку, а также о том, что все члены экипажа признаны погибшими компанией-оператором OceanGate.

Президент США Джо Байден скрывал правду о погибших членах экипажа батискафа «Титан» с воскресенья. Об рассказал ветеран морской разведки США Джек Пособец. «ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа „Титан“ в воскресенье, но Байден придерживал эту новость», — написал Пособец в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что американский лидер замалчивал эту информацию до показаний информатора о своем сыне Хантере. Ветеран также обвинил президента США в том, что он скрывал правду от семей погибших и дезинформировал общественность. В своих комментариях Пособец задал вопрос, зачем начинали многомиллионные международные спасательные работы, если гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины через несколько часов после того, как она потеряла связь с материнским кораблем. Представители Береговой охраны США заявили, что обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, свидетельствуют о направленном внутрь взрыве. Они также подтвердили гибель всего экипажа и заявили о невозможности обнаружения тел. Ранее было сообщено об обнаружении обломков батискафа, похожих на посадочную раму и заднюю крышку, а также о том, что все члены экипажа признаны погибшими компанией-оператором OceanGate.