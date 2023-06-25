112: в крушении под Москвой погиб пилот Бессмертный. Фото

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, аэродром, легкая авиация, частный самолет, вэропорт
Самолетом управлял Евгений Бессмертный, сообщает 112 (архивное фото) Фото:

Разбившийся в Подмосковье самолет отрабатывал фигуры высшего пилотажа. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Telegram-канал 112 сообщает, что аппаратом управлял Евгений Бессмертный — чемпион Московской области по высшему пилотажу.

«Управлял [разбившимся] Як-52 Евгений Бессмертный», — пишет telegram-канал 112. Бессмертный является чемпионом Московской области по высшему пилотажу. По информации источника «Известий», пилот отрабатывал фигуры высшего пилотажа, однако не смог выйти из маневра. О втором погибшем пока нет информации.

Ранее стало известно, что в подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. В ходе крушения погибли два человека.

Фото:

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Разбившийся в Подмосковье самолет отрабатывал фигуры высшего пилотажа. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Telegram-канал 112 сообщает, что аппаратом управлял Евгений Бессмертный — чемпион Московской области по высшему пилотажу. «Управлял [разбившимся] Як-52 Евгений Бессмертный», — пишет telegram-канал 112. Бессмертный является чемпионом Московской области по высшему пилотажу. По информации источника «Известий», пилот отрабатывал фигуры высшего пилотажа, однако не смог выйти из маневра. О втором погибшем пока нет информации. Ранее стало известно, что в подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. В ходе крушения погибли два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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