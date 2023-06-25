112: в крушении под Москвой погиб пилот Бессмертный. Фото

25 июня 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Самолетом управлял Евгений Бессмертный, сообщает 112 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разбившийся в Подмосковье самолет отрабатывал фигуры высшего пилотажа. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Telegram-канал 112 сообщает, что аппаратом управлял Евгений Бессмертный — чемпион Московской области по высшему пилотажу. «Управлял [разбившимся] Як-52 Евгений Бессмертный», — пишет telegram-канал 112. Бессмертный является чемпионом Московской области по высшему пилотажу. По информации источника «Известий», пилот отрабатывал фигуры высшего пилотажа, однако не смог выйти из маневра. О втором погибшем пока нет информации. Ранее стало известно, что в подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. В ходе крушения погибли два человека. Фото: telegram-канал «Известия»

Разбившийся в Подмосковье самолет отрабатывал фигуры высшего пилотажа. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Telegram-канал 112 сообщает, что аппаратом управлял Евгений Бессмертный — чемпион Московской области по высшему пилотажу. «Управлял [разбившимся] Як-52 Евгений Бессмертный», — пишет telegram-канал 112. Бессмертный является чемпионом Московской области по высшему пилотажу. По информации источника «Известий», пилот отрабатывал фигуры высшего пилотажа, однако не смог выйти из маневра. О втором погибшем пока нет информации. Ранее стало известно, что в подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. В ходе крушения погибли два человека.