«Известия»: в Подмосковье разбился самолет с двумя людьми. Фото

25 июня 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

На борту самолета находились люди, заявил источник СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщили «Известия». По предварительной информации, находившиеся на борту люди погибли. «Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного поселка Малино», — говорится в публикации. Там отметили, что в ходе крушения погибли два человека. Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МЧС по Московской области для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Фото: telegram-канал «Известия»

В подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщили «Известия». По предварительной информации, находившиеся на борту люди погибли. «Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного поселка Малино», — говорится в публикации. Там отметили, что в ходе крушения погибли два человека. Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МЧС по Московской области для уточнения информации. Ответ на него ожидается.