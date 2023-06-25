«Известия»: в Подмосковье разбился самолет с двумя людьми. Фото

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Виды Кунгура. Пермский край, легкая авиация, легкомоторный самолет
На борту самолета находились люди, заявил источник СМИ Фото:

В подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщили «Известия». По предварительной информации, находившиеся на борту люди погибли.

«Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного поселка Малино», — говорится в публикации. Там отметили, что в ходе крушения погибли два человека.

Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МЧС по Московской области для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщили «Известия». По предварительной информации, находившиеся на борту люди погибли. «Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного поселка Малино», — говорится в публикации. Там отметили, что в ходе крушения погибли два человека. Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МЧС по Московской области для уточнения информации. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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