На борту самолета находились люди, заявил источник СМИ
В подмосковном поселке Малино разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщили «Известия». По предварительной информации, находившиеся на борту люди погибли.
«Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного поселка Малино», — говорится в публикации. Там отметили, что в ходе крушения погибли два человека.
Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МЧС по Московской области для уточнения информации. Ответ на него ожидается.
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