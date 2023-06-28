Минобороны РФ сообщило об ударе в Краматорске: главное к вечеру 28 июня

Ударом по Краматорску был поражен один из пунктов дислокации ВСУ, сообщило Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удар по бригаде ВСУ в Краматорске. В Кремле подчеркнули, что армия России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре в городе, опровергнув распространенный Киевом фейк о том, что Россия якобы атаковала ресторан в Краматорске. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 июня.
- В Минобороны РФ заявили об ударе по бригаде ВСУ в Краматорске. В ходе атаки был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в Краматорске. Он уточнил, что Россия атакует лишь военные объекты.
- ВСУ потеряли 475 человек личного состава на трех направлениях. На запорожском и донецком потери составили до 235 человек, а на южно-донецком — свыше 240.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США запретили использовать войскам Киева мятеж бизнесмена Евгения Пригожина в своих целях. Он уточнил, что сведения об этом есть в распоряжении России.
- Более 20 боевиков батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) были привезены в Ростов-на-Дону. Их будут судить за военные преступления.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мир в скором времени увидит «главное событие» в рамках контрнаступления ВСУ. По словам Резникова, это событие затмевает все предыдущие.
- Воздушно-космические силы РФ нанесли групповой удар по нефтяным объектам Украины. Все цели были поражены, передает Пятый Канал.
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