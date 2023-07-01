В Подмосковье отец выстрелил в сына после распития спиртного

02 июля 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

По данным прокуратуры, стрелявший был задержан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В поселке Первомайское мужчина во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «63-летний мужчина, находясь на даче в поселке Первомайское деревни Каменка, во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры со своим сыном достал ружье и выстрелил в его сторону», — заявили в прокуратуре, сообщение опубликовано в telegram-канале. Также, согласно данным надзорного органа, пострадавший был госпитализирован, ему оказывается помощь. Что касается его отца, то он был задержан. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал бороться с алкоголизацией населения России. Он подчеркнул опасность спиртного для здоровья и жизни. Депутаты Госдумы, в свою очередь, выступили с предложением запретить продажу алкоголя в магазинах и ресторанах, которые расположены в жилых домах, передает МК .

В поселке Первомайское мужчина во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «63-летний мужчина, находясь на даче в поселке Первомайское деревни Каменка, во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры со своим сыном достал ружье и выстрелил в его сторону», — заявили в прокуратуре, сообщение опубликовано в telegram-канале. Также, согласно данным надзорного органа, пострадавший был госпитализирован, ему оказывается помощь. Что касается его отца, то он был задержан. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал бороться с алкоголизацией населения России. Он подчеркнул опасность спиртного для здоровья и жизни. Депутаты Госдумы, в свою очередь, выступили с предложением запретить продажу алкоголя в магазинах и ресторанах, которые расположены в жилых домах, передает МК.