01 июля 2023

В Подмосковье отец выстрелил в сына после распития спиртного

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
По данным прокуратуры, стрелявший был задержан Фото:

В поселке Первомайское мужчина во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

«63-летний мужчина, находясь на даче в поселке Первомайское деревни Каменка, во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры со своим сыном достал ружье и выстрелил в его сторону», — заявили в прокуратуре, сообщение опубликовано в telegram-канале. Также, согласно данным надзорного органа, пострадавший был госпитализирован, ему оказывается помощь. Что касается его отца, то он был задержан.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал бороться с алкоголизацией населения России. Он подчеркнул опасность спиртного для здоровья и жизни. Депутаты Госдумы, в свою очередь, выступили с предложением запретить продажу алкоголя в магазинах и ресторанах, которые расположены в жилых домах, передает МК.

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В поселке Первомайское мужчина во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «63-летний мужчина, находясь на даче в поселке Первомайское деревни Каменка, во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры со своим сыном достал ружье и выстрелил в его сторону», — заявили в прокуратуре, сообщение опубликовано в telegram-канале. Также, согласно данным надзорного органа, пострадавший был госпитализирован, ему оказывается помощь. Что касается его отца, то он был задержан. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал бороться с алкоголизацией населения России. Он подчеркнул опасность спиртного для здоровья и жизни. Депутаты Госдумы, в свою очередь, выступили с предложением запретить продажу алкоголя в магазинах и ресторанах, которые расположены в жилых домах, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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