Песков назвал суть отношений России и Китая

Песков: отношения Китая и России приносят стабильность в мире

12 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что НАТО несет агрессию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения России и Китая приносят в мир стабильность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, НАТО, напротив, несет агрессию. «Наши отношения с Китаем несут мир стабильность в регионе и благоденствие для народов двух стран и для других народов в регионе», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь Кремля отметил, что НАТО, напротив, несет агрессию. По его словам, альянс не создавался для обеспечения безопасности в мире.

Отношения России и Китая приносят в мир стабильность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, НАТО, напротив, несет агрессию. «Наши отношения с Китаем несут мир стабильность в регионе и благоденствие для народов двух стран и для других народов в регионе», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь Кремля отметил, что НАТО, напротив, несет агрессию. По его словам, альянс не создавался для обеспечения безопасности в мире.