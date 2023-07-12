Песков назвал суть отношений России и Китая

Дмитрий Песков сообщил, что НАТО несет агрессию
Отношения России и Китая приносят в мир стабильность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, НАТО, напротив, несет агрессию.
«Наши отношения с Китаем несут мир стабильность в регионе и благоденствие для народов двух стран и для других народов в регионе», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь Кремля отметил, что НАТО, напротив, несет агрессию. По его словам, альянс не создавался для обеспечения безопасности в мире.
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