Хакеры показали маршруты кораблей, с которых предположительно атаковали Крымский мост. Фото

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Атака на Крымский мост. stock, крымский мост, stock
Для удара по мосту использовались два танкера Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Российские хакеры обнародовали фото с маршрутом кораблей, с которых, возможно, запускались дроны на Крымский мост. В атаке, предположительно, участвовали два танкера.

«Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — пишет РИА Новости. По информации хакеров, для удара по мосту использовались два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Каждый из них за несколько дней до трагедии был вблизи Крыма.

Хакеры утверждают, что с одного из кораблей дроны были перегружены на другой в момент встречи в море. К тому же, мог использоваться еще один танкер.

Ранее в Крыму был совершен теракт украинскими спецслужбами. В результате взрыва пострадала семья из Белгородской области. 14-летнюю девочку госпитализировали, а ее родители погибли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению безопасности вырабатываются, передает «Национальная служба новостей».

Фото: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru
Фото: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru
Фото: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru
Фото: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru

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Российские хакеры обнародовали фото с маршрутом кораблей, с которых, возможно, запускались дроны на Крымский мост. В атаке, предположительно, участвовали два танкера. «Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — пишет РИА Новости. По информации хакеров, для удара по мосту использовались два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Каждый из них за несколько дней до трагедии был вблизи Крыма. Хакеры утверждают, что с одного из кораблей дроны были перегружены на другой в момент встречи в море. К тому же, мог использоваться еще один танкер. Ранее в Крыму был совершен теракт украинскими спецслужбами. В результате взрыва пострадала семья из Белгородской области. 14-летнюю девочку госпитализировали, а ее родители погибли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению безопасности вырабатываются, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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