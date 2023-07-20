Хакеры показали маршруты кораблей, с которых предположительно атаковали Крымский мост. Фото

20 июля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Для удара по мосту использовались два танкера Фото: Официальный сайт НАК новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Российские хакеры обнародовали фото с маршрутом кораблей, с которых, возможно, запускались дроны на Крымский мост. В атаке, предположительно, участвовали два танкера. «Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — пишет РИА Новости. По информации хакеров, для удара по мосту использовались два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Каждый из них за несколько дней до трагедии был вблизи Крыма. Хакеры утверждают, что с одного из кораблей дроны были перегружены на другой в момент встречи в море. К тому же, мог использоваться еще один танкер. Ранее в Крыму был совершен теракт украинскими спецслужбами. В результате взрыва пострадала семья из Белгородской области. 14-летнюю девочку госпитализировали, а ее родители погибли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению безопасности вырабатываются, передает «Национальная служба новостей». Фото: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru Фото: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru

Российские хакеры обнародовали фото с маршрутом кораблей, с которых, возможно, запускались дроны на Крымский мост. В атаке, предположительно, участвовали два танкера. «Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — пишет РИА Новости. По информации хакеров, для удара по мосту использовались два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Каждый из них за несколько дней до трагедии был вблизи Крыма. Хакеры утверждают, что с одного из кораблей дроны были перегружены на другой в момент встречи в море. К тому же, мог использоваться еще один танкер. Ранее в Крыму был совершен теракт украинскими спецслужбами. В результате взрыва пострадала семья из Белгородской области. 14-летнюю девочку госпитализировали, а ее родители погибли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению безопасности вырабатываются, передает «Национальная служба новостей».