Российские хакеры обнародовали фото с маршрутом кораблей, с которых, возможно, запускались дроны на Крымский мост. В атаке, предположительно, участвовали два танкера.
«Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — пишет РИА Новости. По информации хакеров, для удара по мосту использовались два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Каждый из них за несколько дней до трагедии был вблизи Крыма.
Хакеры утверждают, что с одного из кораблей дроны были перегружены на другой в момент встречи в море. К тому же, мог использоваться еще один танкер.
Ранее в Крыму был совершен теракт украинскими спецслужбами. В результате взрыва пострадала семья из Белгородской области. 14-летнюю девочку госпитализировали, а ее родители погибли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению безопасности вырабатываются, передает «Национальная служба новостей».
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