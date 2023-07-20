Суд обвинил МТС в незаконном повышении тарифов

Арбитражный суд Москвы согласился с предписанием Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о признании мобильного оператора МТС нарушителем антимонопольного законодательства. В 2022 году оператор незаконно повышал цены на тарифы.
«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — отмечается в решении суда. Их сообщение приводит РИА Новости.
ФАС возбудила дело против оператора МТС за неоправданное повышение цен на свои услуги в 2022 году более, чем на 20% при инфляции в 10,5%. Кроме того, за аналогичное нарушение российского антимонопольного законодательства был привлечен к ответственности мобильный оператор «Мегафон». Мобильные операторы требовали поднять потолок цен на повышение тарифов за свои услуги, передает телеканал 360.
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