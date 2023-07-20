Суд обвинил МТС в незаконном повышении тарифов

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Суд согласился с предписанием ФАС о нарушении МТС антимонопольного законодательства Фото:

Арбитражный суд Москвы согласился с предписанием Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о признании мобильного оператора МТС нарушителем антимонопольного законодательства. В 2022 году оператор незаконно повышал цены на тарифы.

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — отмечается в решении суда. Их сообщение приводит РИА Новости.

ФАС возбудила дело против оператора МТС за неоправданное повышение цен на свои услуги в 2022 году более, чем на 20% при инфляции в 10,5%. Кроме того, за аналогичное нарушение российского антимонопольного законодательства был привлечен к ответственности мобильный оператор «Мегафон». Мобильные операторы требовали поднять потолок цен на повышение тарифов за свои услуги, передает телеканал 360.

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Арбитражный суд Москвы согласился с предписанием Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о признании мобильного оператора МТС нарушителем антимонопольного законодательства. В 2022 году оператор незаконно повышал цены на тарифы. «Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — отмечается в решении суда. Их сообщение приводит РИА Новости. ФАС возбудила дело против оператора МТС за неоправданное повышение цен на свои услуги в 2022 году более, чем на 20% при инфляции в 10,5%. Кроме того, за аналогичное нарушение российского антимонопольного законодательства был привлечен к ответственности мобильный оператор «Мегафон». Мобильные операторы требовали поднять потолок цен на повышение тарифов за свои услуги, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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