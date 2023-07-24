Свердловчанин привез в Челябинск зараженную змею

У змеи свердловского уличного фотографа в Челябинске нашли сальмонеллез
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Виды города. Екатеринбург, змея
Свердловчанин фотографировал детей и взрослых с зараженной змеей в центре Челябинска Фото:

У змеи уличного фотографа из Свердловской области, который делал снимки на Кировке в Челябинске, нашли сальмонеллез первой серогруппы. Об этом URA.RU сообщил зоозащитник Карен Даллакян.

«Эту змею изъяли сотрудники полиции и передали нам на ответхранение. Еще была сова, которая также живет у нас. Как и положено, мы провели исследование и выяснили, что у змеи сальмонеллез. Это очень опасно, так как со змеей фотографировались и взрослые, и дети», — рассказал URA.RU Даккалян

Зоозащитник добавил, что фотограф со змеей приехал из Свердловской области. Полиция изъяла животное, так как у свердловчанина не было сопроводительных документов.

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У змеи уличного фотографа из Свердловской области, который делал снимки на Кировке в Челябинске, нашли сальмонеллез первой серогруппы. Об этом URA.RU сообщил зоозащитник Карен Даллакян. «Эту змею изъяли сотрудники полиции и передали нам на ответхранение. Еще была сова, которая также живет у нас. Как и положено, мы провели исследование и выяснили, что у змеи сальмонеллез. Это очень опасно, так как со змеей фотографировались и взрослые, и дети», — рассказал URA.RU Даккалян Зоозащитник добавил, что фотограф со змеей приехал из Свердловской области. Полиция изъяла животное, так как у свердловчанина не было сопроводительных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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