Свердловчанин привез в Челябинск зараженную змею

Свердловчанин фотографировал детей и взрослых с зараженной змеей в центре Челябинска
У змеи уличного фотографа из Свердловской области, который делал снимки на Кировке в Челябинске, нашли сальмонеллез первой серогруппы. Об этом URA.RU сообщил зоозащитник Карен Даллакян.
«Эту змею изъяли сотрудники полиции и передали нам на ответхранение. Еще была сова, которая также живет у нас. Как и положено, мы провели исследование и выяснили, что у змеи сальмонеллез. Это очень опасно, так как со змеей фотографировались и взрослые, и дети», — рассказал URA.RU Даккалян
Зоозащитник добавил, что фотограф со змеей приехал из Свердловской области. Полиция изъяла животное, так как у свердловчанина не было сопроводительных документов.
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