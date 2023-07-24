Свердловчанин привез в Челябинск зараженную змею

У змеи свердловского уличного фотографа в Челябинске нашли сальмонеллез

24 июля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Свердловчанин фотографировал детей и взрослых с зараженной змеей в центре Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU У змеи уличного фотографа из Свердловской области, который делал снимки на Кировке в Челябинске, нашли сальмонеллез первой серогруппы. Об этом URA.RU сообщил зоозащитник Карен Даллакян. «Эту змею изъяли сотрудники полиции и передали нам на ответхранение. Еще была сова, которая также живет у нас. Как и положено, мы провели исследование и выяснили, что у змеи сальмонеллез. Это очень опасно, так как со змеей фотографировались и взрослые, и дети», — рассказал URA.RU Даккалян Зоозащитник добавил, что фотограф со змеей приехал из Свердловской области. Полиция изъяла животное, так как у свердловчанина не было сопроводительных документов.

У змеи уличного фотографа из Свердловской области, который делал снимки на Кировке в Челябинске, нашли сальмонеллез первой серогруппы. Об этом URA.RU сообщил зоозащитник Карен Даллакян. «Эту змею изъяли сотрудники полиции и передали нам на ответхранение. Еще была сова, которая также живет у нас. Как и положено, мы провели исследование и выяснили, что у змеи сальмонеллез. Это очень опасно, так как со змеей фотографировались и взрослые, и дети», — рассказал URA.RU Даккалян Зоозащитник добавил, что фотограф со змеей приехал из Свердловской области. Полиция изъяла животное, так как у свердловчанина не было сопроводительных документов.