В Госдуме заявили об эпидемии скрытой безотцовщины в России

Депутат Чернышов заявил об эпидемии скрытой безотцовщины в России

31 июля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

В среднем отцы проводят с детьми 35 минут в день Фото: Александр Мамаев © URA.RU Члены команды вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова провели опрос среди отцов российских отцов. Его результаты назвали «скрытой эпидемией безотцовщины». «Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России», — заявил Чернышов РИА Новости. По данным опроса, в среднем отцы проводят с детьми 35 минут в день, при этом 56% опрошенных мужчин указали на занятость работой и домашними делами. В исследовании отмечается, что 89% опрошенных хотят уделять больше времени детям и их воспитанию, а 53% мужчин отметили, что семейного бюджета не хватает на интересные развлечения. Опрос был проведен в соцсетях и на улицах Москвы, в нем приняли участие 1,2 тысячи мужчин. Ранее психолог Александра Метальникова заявила, что дети, растущие без отца, могут испытывать проблемы в общении с мужским полом в будущем. По ее словам, чтобы этого избежать, следует с детства окружать ребенка мужчинами.

Члены команды вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова провели опрос среди отцов российских отцов. Его результаты назвали «скрытой эпидемией безотцовщины». «Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России», — заявил Чернышов РИА Новости. По данным опроса, в среднем отцы проводят с детьми 35 минут в день, при этом 56% опрошенных мужчин указали на занятость работой и домашними делами. В исследовании отмечается, что 89% опрошенных хотят уделять больше времени детям и их воспитанию, а 53% мужчин отметили, что семейного бюджета не хватает на интересные развлечения. Опрос был проведен в соцсетях и на улицах Москвы, в нем приняли участие 1,2 тысячи мужчин. Ранее психолог Александра Метальникова заявила, что дети, растущие без отца, могут испытывать проблемы в общении с мужским полом в будущем. По ее словам, чтобы этого избежать, следует с детства окружать ребенка мужчинами.