В Госдуме заявили об эпидемии скрытой безотцовщины в России

Депутат Чернышов заявил об эпидемии скрытой безотцовщины в России
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Жара в Екатеринбурге. Фонтан в дендропарке и Плотинка, ребенок, прогулка, семья, парк, лето, сын, отец, дети, дендропарк, велосипед
В среднем отцы проводят с детьми 35 минут в день Фото:

Члены команды вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова провели опрос среди отцов российских отцов. Его результаты назвали «скрытой эпидемией безотцовщины».

«Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России», — заявил Чернышов РИА Новости. По данным опроса, в среднем отцы проводят с детьми 35 минут в день, при этом 56% опрошенных мужчин указали на занятость работой и домашними делами.

В исследовании отмечается, что 89% опрошенных хотят уделять больше времени детям и их воспитанию, а 53% мужчин отметили, что семейного бюджета не хватает на интересные развлечения. Опрос был проведен в соцсетях и на улицах Москвы, в нем приняли участие 1,2 тысячи мужчин.

Ранее психолог Александра Метальникова заявила, что дети, растущие без отца, могут испытывать проблемы в общении с мужским полом в будущем. По ее словам, чтобы этого избежать, следует с детства окружать ребенка мужчинами.

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Члены команды вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова провели опрос среди отцов российских отцов. Его результаты назвали «скрытой эпидемией безотцовщины». «Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России», — заявил Чернышов РИА Новости. По данным опроса, в среднем отцы проводят с детьми 35 минут в день, при этом 56% опрошенных мужчин указали на занятость работой и домашними делами. В исследовании отмечается, что 89% опрошенных хотят уделять больше времени детям и их воспитанию, а 53% мужчин отметили, что семейного бюджета не хватает на интересные развлечения. Опрос был проведен в соцсетях и на улицах Москвы, в нем приняли участие 1,2 тысячи мужчин. Ранее психолог Александра Метальникова заявила, что дети, растущие без отца, могут испытывать проблемы в общении с мужским полом в будущем. По ее словам, чтобы этого избежать, следует с детства окружать ребенка мужчинами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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