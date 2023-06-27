27 июня 2023

Психолог раскрыла, как правильно воспитать ребенка без отца

Психолог Метальникова: матерям-одиночкам следует окружать ребенка разными мужчинами
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Ребенок впитывает поведение окружающих его людей, напомнила Александра Метальникова Фото:

Дети, растущие без отца, могут испытывать проблемы в общении с мужским полом в будущем. Чтобы этого избежать, следует с детства окружать ребенка мужчинами. Об этом заявила психолог Александра Метальникова.

«Крайне важно восполнять нехватку мужского общения. Это необходимо потому, что ни одна женщина не справится со всем сама. Лучше всего, если у ребенка будет много разных примеров поведения перед глазами», — заявила Александра Метальникова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также отметила, что отсутствие отца в семье негативно влияет на развитие ребенка.

Ребенка могут окружать знакомые матери, ее друзья, соседи или родственники. Психолог отметила, что ребенок всегда впитывает именно тот образ поведения, который его окружает. Поэтому помимо женского внимания, должно быть еще и мужское.

Также во время воспитания не стоит окружать ребенка гиперопекой. Ребенку надо давать право выбора. Родителям стоит поощрять инициативу детей.

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Дети, растущие без отца, могут испытывать проблемы в общении с мужским полом в будущем. Чтобы этого избежать, следует с детства окружать ребенка мужчинами. Об этом заявила психолог Александра Метальникова. «Крайне важно восполнять нехватку мужского общения. Это необходимо потому, что ни одна женщина не справится со всем сама. Лучше всего, если у ребенка будет много разных примеров поведения перед глазами», — заявила Александра Метальникова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также отметила, что отсутствие отца в семье негативно влияет на развитие ребенка. Ребенка могут окружать знакомые матери, ее друзья, соседи или родственники. Психолог отметила, что ребенок всегда впитывает именно тот образ поведения, который его окружает. Поэтому помимо женского внимания, должно быть еще и мужское. Также во время воспитания не стоит окружать ребенка гиперопекой. Ребенку надо давать право выбора. Родителям стоит поощрять инициативу детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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