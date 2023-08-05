Главный соперник Эрдогана на прошедших выборах попал в аварию

В результате аварии Кемаля Кылычдароглу пострадали несколько человек, пишет Polemik HaberФото: Антон Денисов/РИА Новости
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. Об этом сообщает издание Polemik Haber.
«Кылычдароглу прибыл в Эрзинджан для участия в ряде программ. Конвой, в котором находился Кылычдароглу, попал в аварию», — говорится в материале издания. Там добавили, что в результате инцидента пострадали несколько человек, включая журналистов. О состоянии Кылычдароглу пока не сообщается
В этом году Кылычдароглу был главным соперником действующего президента Турции Реджепа Эрдогана на выборах на пост главы государства. Разница в голосах по их итогам составила лишь несколько процентов.
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. Об этом сообщает издание Polemik Haber. «Кылычдароглу прибыл в Эрзинджан для участия в ряде программ. Конвой, в котором находился Кылычдароглу, попал в аварию», — говорится в материале издания. Там добавили, что в результате инцидента пострадали несколько человек, включая журналистов. О состоянии Кылычдароглу пока не сообщается В этом году Кылычдароглу был главным соперником действующего президента Турции Реджепа Эрдогана на выборах на пост главы государства. Разница в голосах по их итогам составила лишь несколько процентов.