Главный соперник Эрдогана на прошедших выборах попал в аварию

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В результате аварии Кемаля Кылычдароглу пострадали несколько человек, пишет Polemik Haber
В результате аварии Кемаля Кылычдароглу пострадали несколько человек, пишет Polemik Haber Фото:

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. Об этом сообщает издание Polemik Haber.

«Кылычдароглу прибыл в Эрзинджан для участия в ряде программ. Конвой, в котором находился Кылычдароглу, попал в аварию», — говорится в материале издания. Там добавили, что в результате инцидента пострадали несколько человек, включая журналистов. О состоянии Кылычдароглу пока не сообщается

В этом году Кылычдароглу был главным соперником действующего президента Турции Реджепа Эрдогана на выборах на пост главы государства. Разница в голосах по их итогам составила лишь несколько процентов.

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Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. Об этом сообщает издание Polemik Haber. «Кылычдароглу прибыл в Эрзинджан для участия в ряде программ. Конвой, в котором находился Кылычдароглу, попал в аварию», — говорится в материале издания. Там добавили, что в результате инцидента пострадали несколько человек, включая журналистов. О состоянии Кылычдароглу пока не сообщается В этом году Кылычдароглу был главным соперником действующего президента Турции Реджепа Эрдогана на выборах на пост главы государства. Разница в голосах по их итогам составила лишь несколько процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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