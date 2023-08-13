В Германии раскритиковали украинцев, которые неправильно воюют

Bild: Украина неправильно использует свои войска в ходе контрнаступления

13 августа 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Армия Украины неправильно использует свои войска во время контрнаступления, отметил Юлиан Репке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провал контрнаступления Украины связан с тем, что украинские войска не взаимодействуют между собой на должном уровне. Об этом сообщил обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, приложив информацию из секретного документа. «Украинские собственные подразделения иногда делятся на такие мелкие части, что, хотя каждое подразделение что-то делает, четкого совместного командования в бою не существует. <…> В фокусе отсутствуют элементы маневрирования, чтобы набрать собственный импульс или установить огневое превосходство», — заявил Юлиан Репке в материале. Данные об отсутствии взаимодействия среди подразделений ВСУ Репке взял из секретного документа, который есть в редакции Bild. Он также не исключил, что новые поставки оружия со стороны западных стран смогут влияние. Перед началом контрнаступления Украина получила от стран Запада тяжелую военную технику. Часть поставок была из Германии. Так, страна передала Киеву танки Leopard первого и второго поколения. Однако они не дали войскам решающего преимущества. Спустя месяц после контрнаступления глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что армия России уничтожила почти все танки Leopard. Однако речь шла про машины, которые Украина получила от Польши и Португалии по немецкому реэкспорту.

Провал контрнаступления Украины связан с тем, что украинские войска не взаимодействуют между собой на должном уровне. Об этом сообщил обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, приложив информацию из секретного документа. «Украинские собственные подразделения иногда делятся на такие мелкие части, что, хотя каждое подразделение что-то делает, четкого совместного командования в бою не существует. <…> В фокусе отсутствуют элементы маневрирования, чтобы набрать собственный импульс или установить огневое превосходство», — заявил Юлиан Репке в материале. Данные об отсутствии взаимодействия среди подразделений ВСУ Репке взял из секретного документа, который есть в редакции Bild. Он также не исключил, что новые поставки оружия со стороны западных стран смогут влияние. Перед началом контрнаступления Украина получила от стран Запада тяжелую военную технику. Часть поставок была из Германии. Так, страна передала Киеву танки Leopard первого и второго поколения. Однако они не дали войскам решающего преимущества. Спустя месяц после контрнаступления глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что армия России уничтожила почти все танки Leopard. Однако речь шла про машины, которые Украина получила от Польши и Португалии по немецкому реэкспорту.