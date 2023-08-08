Военкор Руденко: командиры ВСУ сотрудничают с российскими

08 августа 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожают западную технику под Бахмутом, благодаря взаимодействию между командованием ВСУ и РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудничают с российским командованием, так как они понимают, что их положение на фронте катастрофичное. Командиры передают всю информацию касательно военных планов Украины. Благодаря этому РФ успешно уничтожает наступающую технику Запада. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко. «В последнее время наши военные заранее знают о всех планах врага, так как многие в командовании ВСУ понимают, что ситуация у них катастрофическая и сотрудничество — единственный шанс не попасть под военный трибунал», — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. Он отметил, что российские войска успешно уничтожают немецкую западную технику. Это, в том числе происходит и из-за взаимодействия между командованием ВС РФ и ВСУ. «Поэтому и столько сожженной техники врага», — подытожил Руденко. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Россия с первого дня наступления начала уничтожать западную технику, в том числе — танки Leopard. В США уже не надеются, что Украина сможет вернуть Бахмут.

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудничают с российским командованием, так как они понимают, что их положение на фронте катастрофичное. Командиры передают всю информацию касательно военных планов Украины. Благодаря этому РФ успешно уничтожает наступающую технику Запада. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко. «В последнее время наши военные заранее знают о всех планах врага, так как многие в командовании ВСУ понимают, что ситуация у них катастрофическая и сотрудничество — единственный шанс не попасть под военный трибунал», — написал Андрей Руденко в своем telegram-канале. Он отметил, что российские войска успешно уничтожают немецкую западную технику. Это, в том числе происходит и из-за взаимодействия между командованием ВС РФ и ВСУ. «Поэтому и столько сожженной техники врага», — подытожил Руденко. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Россия с первого дня наступления начала уничтожать западную технику, в том числе — танки Leopard. В США уже не надеются, что Украина сможет вернуть Бахмут.