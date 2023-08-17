Экс-подполковник ФСБ предположил, как СБУ получила кадры атаки на Крымский мост

Подполковник ФСБ в отставке Филатов: Украина украла видео с терактом

17 августа 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Кадры атаки на Крымский мост могли быть куплены или украдены Фото: Официальный сайт «Крымский мост» По мнению подполковника ФСБ в отставке Алексея Филатова, Служба безопасности Украины (СБУ) могла получить кадры с камер на Крымском мосту путем покупки или хакерской атаки. Он предполагает, что СБУ заплатила значительную сумму за эти данные. «Здесь возможны два варианта. Первый: у людей, которые имеют доступ к информации с этих камер, они просто ее воруют и продают, потому что понимают, что на рынке она стоит больших денег», — заявил Филатов в материале NEWS.ru . Он добавил, что СБУ определенно заплатила бы большую сумму за эти кадры. По словам экс-подполковника ФСБ, вторым вариантом получения кадров является хакерская атака. Он пояснил, что возможно войти в практически любую систему, если она имеет внешнее подключение к интернету, таким образом оттуда несложно выкрасть данные. Ранее, 17 июля, американским телеканалом CNN были опубликованы кадры террористической атаки СБУ по Крымскому мосту. Материалы для канала были предоставлены Службой безопасности Украины (СБУ). Однако, деталей о том, где и как были получены кадры, не уточнялось.

По мнению подполковника ФСБ в отставке Алексея Филатова, Служба безопасности Украины (СБУ) могла получить кадры с камер на Крымском мосту путем покупки или хакерской атаки. Он предполагает, что СБУ заплатила значительную сумму за эти данные. «Здесь возможны два варианта. Первый: у людей, которые имеют доступ к информации с этих камер, они просто ее воруют и продают, потому что понимают, что на рынке она стоит больших денег», — заявил Филатов в материале NEWS.ru. Он добавил, что СБУ определенно заплатила бы большую сумму за эти кадры. По словам экс-подполковника ФСБ, вторым вариантом получения кадров является хакерская атака. Он пояснил, что возможно войти в практически любую систему, если она имеет внешнее подключение к интернету, таким образом оттуда несложно выкрасть данные. Ранее, 17 июля, американским телеканалом CNN были опубликованы кадры террористической атаки СБУ по Крымскому мосту. Материалы для канала были предоставлены Службой безопасности Украины (СБУ). Однако, деталей о том, где и как были получены кадры, не уточнялось.