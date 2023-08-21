World Athletics разрешила российской легкоатлетке Богдановой выступать за США

Российская бегунья Алсу Леннеман (ранее Богданова) разрешили участвовать в соревнованиях за США. Об этом сообщили во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
«Алсу Леннеман получила от World Athletics разрешение выступать за США на международных стартах, 29-летняя спортсменка имеет право представлять США с 28 июня 2023 года», — передает
За свою карьеру Богданова получила несколько наград. Так, в 2017 и 2018 годах она стала серебряным призером Кубков России. Во время соревнований она представляла Татарстан.
Ранее World Athletics запретила российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, передает RT. Это связано со спецоперацией России на Украине.
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