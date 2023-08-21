World Athletics разрешила российской легкоатлетке Богдановой выступать за США

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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, легкая атлетика, прыжки с шестом
Алсу Леннеман сможет выступить на международных соревнованиях под флагом США Фото:

Российская бегунья Алсу Леннеман (ранее Богданова) разрешили участвовать в соревнованиях за США. Об этом сообщили во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

«Алсу Леннеман получила от World Athletics разрешение выступать за США на международных стартах, 29-летняя спортсменка имеет право представлять США с 28 июня 2023 года», — передает Sport24.

За свою карьеру Богданова получила несколько наград. Так, в 2017 и 2018 годах она стала серебряным призером Кубков России. Во время соревнований она представляла Татарстан.

Ранее World Athletics запретила российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, передает RT. Это связано со спецоперацией России на Украине.

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Российская бегунья Алсу Леннеман (ранее Богданова) разрешили участвовать в соревнованиях за США. Об этом сообщили во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). «Алсу Леннеман получила от World Athletics разрешение выступать за США на международных стартах, 29-летняя спортсменка имеет право представлять США с 28 июня 2023 года», — передает Sport24. За свою карьеру Богданова получила несколько наград. Так, в 2017 и 2018 годах она стала серебряным призером Кубков России. Во время соревнований она представляла Татарстан. Ранее World Athletics запретила российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, передает RT. Это связано со спецоперацией России на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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