В США назвали вероятные причины крушения бизнес-джета Пригожина

WP: причиной крушения самолета Пригожина стал структурный сбой во время полета
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Взрыв на борту может быть причиной крушения самолета Евгения Пригожина, пишет WP Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Причинами крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могут быть катастрофический структурный сбой во время полета, взрыв на борту или ослабление деталей самолета перед вылетом, что привело к отделению крыльев или хвоста. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«На борту мог произойти катастрофический структурный сбой во время полета», — говорится в материале газеты. Там добавили, что помимо этого причинами крушения могли стать возможный взрыв на борту или саботаж перед вылетом в виде ослабления конкретных деталей самолета. Это могло вызвать отделение крыльев или хвоста в воздухе, заключили в газете.

Ранее стало известно, что бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области, в результате чего погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список погибших, включая Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе. Глава государства подчеркнул, что расследование будет полностью проведено и доведено до конца, передает RT.

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Причинами крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могут быть катастрофический структурный сбой во время полета, взрыв на борту или ослабление деталей самолета перед вылетом, что привело к отделению крыльев или хвоста. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «На борту мог произойти катастрофический структурный сбой во время полета», — говорится в материале газеты. Там добавили, что помимо этого причинами крушения могли стать возможный взрыв на борту или саботаж перед вылетом в виде ослабления конкретных деталей самолета. Это могло вызвать отделение крыльев или хвоста в воздухе, заключили в газете. Ранее стало известно, что бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области, в результате чего погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список погибших, включая Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе. Глава государства подчеркнул, что расследование будет полностью проведено и доведено до конца, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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