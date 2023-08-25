В США назвали вероятные причины крушения бизнес-джета Пригожина

WP: причиной крушения самолета Пригожина стал структурный сбой во время полета

25 августа 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

Взрыв на борту может быть причиной крушения самолета Евгения Пригожина, пишет WP Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Причинами крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могут быть катастрофический структурный сбой во время полета, взрыв на борту или ослабление деталей самолета перед вылетом, что привело к отделению крыльев или хвоста. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «На борту мог произойти катастрофический структурный сбой во время полета», — говорится в материале газеты. Там добавили, что помимо этого причинами крушения могли стать возможный взрыв на борту или саботаж перед вылетом в виде ослабления конкретных деталей самолета. Это могло вызвать отделение крыльев или хвоста в воздухе, заключили в газете. Ранее стало известно, что бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области, в результате чего погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список погибших, включая Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе. Глава государства подчеркнул, что расследование будет полностью проведено и доведено до конца, передает RT.

Причинами крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могут быть катастрофический структурный сбой во время полета, взрыв на борту или ослабление деталей самолета перед вылетом, что привело к отделению крыльев или хвоста. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «На борту мог произойти катастрофический структурный сбой во время полета», — говорится в материале газеты. Там добавили, что помимо этого причинами крушения могли стать возможный взрыв на борту или саботаж перед вылетом в виде ослабления конкретных деталей самолета. Это могло вызвать отделение крыльев или хвоста в воздухе, заключили в газете. Ранее стало известно, что бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области, в результате чего погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список погибших, включая Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе. Глава государства подчеркнул, что расследование будет полностью проведено и доведено до конца, передает RT.