Новый смартфон «Р-ФОН» будут производить в России

28 августа 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

На телефоне будет написано Made in Russia, отметил Владимир Зыков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях начали распространять информацию о том, что новый российский смартфон «Р-ФОН» будут производить в Китае. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опроверг директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Это неправда. Телефон будет производиться на российском заводе, на нем будет написано Made in Russia», — сказал Владимир Зыков в беседе с URA.RU. Ранее он сообщил о том, что в России появится первый отечественный смартфон. Его операционная система «РОСА мобайл» была создана на базе Linux.

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что новый российский смартфон «Р-ФОН» будут производить в Китае. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опроверг директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Это неправда. Телефон будет производиться на российском заводе, на нем будет написано Made in Russia», — сказал Владимир Зыков в беседе с URA.RU. Ранее он сообщил о том, что в России появится первый отечественный смартфон. Его операционная система «РОСА мобайл» была создана на базе Linux.