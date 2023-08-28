Новый смартфон «Р-ФОН» будут производить в России

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что новый российский смартфон «Р-ФОН» будут производить в Китае. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опроверг директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
«Это неправда. Телефон будет производиться на российском заводе, на нем будет написано Made in Russia», — сказал Владимир Зыков в беседе с URA.RU.
Ранее он сообщил о том, что в России появится первый отечественный смартфон. Его операционная система «РОСА мобайл» была создана на базе Linux.
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