Новый смартфон «Р-ФОН» будут производить в России

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На телефоне будет написано Made in Russia, отметил Владимир Зыков Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что новый российский смартфон «Р-ФОН» будут производить в Китае. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опроверг директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Это неправда. Телефон будет производиться на российском заводе, на нем будет написано Made in Russia», — сказал Владимир Зыков в беседе с URA.RU.

Ранее он сообщил о том, что в России появится первый отечественный смартфон. Его операционная система «РОСА мобайл» была создана на базе Linux.

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В социальных сетях начали распространять информацию о том, что новый российский смартфон «Р-ФОН» будут производить в Китае. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опроверг директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Это неправда. Телефон будет производиться на российском заводе, на нем будет написано Made in Russia», — сказал Владимир Зыков в беседе с URA.RU. Ранее он сообщил о том, что в России появится первый отечественный смартфон. Его операционная система «РОСА мобайл» была создана на базе Linux.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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