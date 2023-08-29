В ДНР завершили расследование дела об убийстве Александра Захарченко

29 августа 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Захарченко был убит 31 августа 2018 года Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Главному фигуранту дела Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, а также совершение теракта. «Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено», — передает информацию источников ТАСС. Захарченко был убит 31 августа 2018 года в центре Донецка. В ресторане «Сепар», где он находился, произошел взрыв. Захарченко получил травмы несовместимые с жизнью. Осенью 2022 года сообщалось, что организаторы заплатили убийце пять миллионов рублей, пишет RT.

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Главному фигуранту дела Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, а также совершение теракта. «Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено», — передает информацию источников ТАСС. Захарченко был убит 31 августа 2018 года в центре Донецка. В ресторане «Сепар», где он находился, произошел взрыв. Захарченко получил травмы несовместимые с жизнью. Осенью 2022 года сообщалось, что организаторы заплатили убийце пять миллионов рублей, пишет RT.