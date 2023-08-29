В ДНР завершили расследование дела об убийстве Александра Захарченко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина. Отвод техники. Захарченко, захарченко александр
Захарченко был убит 31 августа 2018 года Фото:

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Главному фигуранту дела Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, а также совершение теракта.

«Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено», — передает информацию источников ТАСС.

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в центре Донецка. В ресторане «Сепар», где он находился, произошел взрыв. Захарченко получил травмы несовместимые с жизнью. Осенью 2022 года сообщалось, что организаторы заплатили убийце пять миллионов рублей, пишет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Главному фигуранту дела Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, а также совершение теракта. «Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено», — передает информацию источников ТАСС. Захарченко был убит 31 августа 2018 года в центре Донецка. В ресторане «Сепар», где он находился, произошел взрыв. Захарченко получил травмы несовместимые с жизнью. Осенью 2022 года сообщалось, что организаторы заплатили убийце пять миллионов рублей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...