Российских школьников обучат управлению беспилотниками

Уроки использования беспилотников направлены на патриотическое воспитание школьников Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться управлению беспилотниками. Инициативу уже поддержали в Минпросвещения, сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

«По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», — заявил Артем Шейкин. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что подобные занятия направлены на патриотическое воспитание учеников старшей школы, а также на их подготовку к службе в российских Вооруженных силах. Предложение было направлено министру обороны России Сергею Шойгу. Также оно было рассмотрено и одобрено Министерством просвещения.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о возможном переименовании уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защиту Родины». Дисциплина будет включать в себя курс начальной военной подготовки, передает RT.