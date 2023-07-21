Российских школьников обучат управлению беспилотниками

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Уроки использования беспилотников направлены на патриотическое воспитание школьников Фото:

Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться управлению беспилотниками. Инициативу уже поддержали в Минпросвещения, сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

«По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», — заявил Артем Шейкин. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что подобные занятия направлены на патриотическое воспитание учеников старшей школы, а также на их подготовку к службе в российских Вооруженных силах. Предложение было направлено министру обороны России Сергею Шойгу. Также оно было рассмотрено и одобрено Министерством просвещения.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о возможном переименовании уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защиту Родины». Дисциплина будет включать в себя курс начальной военной подготовки, передает RT.

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Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться управлению беспилотниками. Инициативу уже поддержали в Минпросвещения, сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. «По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», — заявил Артем Шейкин. Его слова приводит РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что подобные занятия направлены на патриотическое воспитание учеников старшей школы, а также на их подготовку к службе в российских Вооруженных силах. Предложение было направлено министру обороны России Сергею Шойгу. Также оно было рассмотрено и одобрено Министерством просвещения. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о возможном переименовании уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защиту Родины». Дисциплина будет включать в себя курс начальной военной подготовки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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