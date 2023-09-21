Украинский канал неудачно смонтировал выступление Владимира Зеленского на Совбезе ООН
Украинский канал «1+1» смонтировал выступление президента страны Владимира Зеленского на Совбезе ООН так, чтобы в зале во время его обращения сидело больше человек. Однако из-за ошибки вышло так, что за выступлением украинского лидера из зала наблюдал сам Зеленский.
На выступлении Зеленского зал был полупустым. Тогда «1+1» смонтировал его выступление, показав помещение во время речей других спикеров и прошлых выступлений украинского лидера. В итоге в финальную версию монтажа попал момент, когда в зале сидит сам глава государства, передает telegram-канал Mash.
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