Правительство профинансирует развитие гражданской промышленности

Гражданская промышленность получит в качестве помощи свыше 947 миллиардов рублей, заявил Антон Силуанов
В бюджете России на период 2024—2026 годов предусмотрено финансирование промышленности гражданского назначения в размере свыше 947 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование на сумму более 947 миллиардов рублей», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что помощь будет направлена на период 2024—2026 годов.
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