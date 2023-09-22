Правительство профинансирует развитие гражданской промышленности Силуанов: свыше 947 млрд будет направлено на помощь гражданской промышленности 22 сентября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 + Гражданская промышленность получит в качестве помощи свыше 947 миллиардов рублей, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В бюджете России на период 2024—2026 годов предусмотрено финансирование промышленности гражданского назначения в размере свыше 947 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. «В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование на сумму более 947 миллиардов рублей», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что помощь будет направлена на период 2024—2026 годов. В бюджете России на период 2024—2026 годов предусмотрено финансирование промышленности гражданского назначения в размере свыше 947 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. «В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование на сумму более 947 миллиардов рублей», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что помощь будет направлена на период 2024—2026 годов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям