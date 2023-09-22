Правительство профинансирует развитие гражданской промышленности

Силуанов: свыше 947 млрд будет направлено на помощь гражданской промышленности
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Совместное заседание коллегий Министерства финансов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации. Москва, силуанов антон
Гражданская промышленность получит в качестве помощи свыше 947 миллиардов рублей, заявил Антон Силуанов Фото:

В бюджете России на период 2024—2026 годов предусмотрено финансирование промышленности гражданского назначения в размере свыше 947 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование на сумму более 947 миллиардов рублей», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что помощь будет направлена на период 2024—2026 годов.

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В бюджете России на период 2024—2026 годов предусмотрено финансирование промышленности гражданского назначения в размере свыше 947 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. «В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование на сумму более 947 миллиардов рублей», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что помощь будет направлена на период 2024—2026 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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