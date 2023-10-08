08 октября 2023

Минэк предложил новую меру поддержки для бюджетных организаций

Бюджетные организации будут освобождены от штрафов при устранении всех недочетов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Подобная практика уже существует в государственных и муниципальных школах и детсадах Фото:

В России хотят освободить от штрафов бюджетные учреждения в случае, если нарушения, обнаруженные в их работе, будут устранены. Об этом сообщил анонимный представитель пресс-службы кабмина РФ.

«В целях оценки соблюдения требований могут проводиться контрольные действия и допускается выдача предписания, в том числе учредителю. При этом учреждение не штрафуется, если нарушения полностью устранены», — передает слова представителя пресс-службы кабмина РФ газета «Ведомости».

На данный момент такой механизм действует для государственных и муниципальных школ и детских садов. Планируется, что к этой практики подключат еще учреждения здравоохранения и соцобслуживания детей. Правительство РФ направило в Минюст поручение проработать такой механизм.

Ранее Правительство России планировало дополнительно выделить свыше 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников бюджетных государственных учреждений. Также в РФ с 1 октября стала больше зарплата сотрудников бюджетной сферы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России хотят освободить от штрафов бюджетные учреждения в случае, если нарушения, обнаруженные в их работе, будут устранены. Об этом сообщил анонимный представитель пресс-службы кабмина РФ. «В целях оценки соблюдения требований могут проводиться контрольные действия и допускается выдача предписания, в том числе учредителю. При этом учреждение не штрафуется, если нарушения полностью устранены», — передает слова представителя пресс-службы кабмина РФ газета «Ведомости». На данный момент такой механизм действует для государственных и муниципальных школ и детских садов. Планируется, что к этой практики подключат еще учреждения здравоохранения и соцобслуживания детей. Правительство РФ направило в Минюст поручение проработать такой механизм. Ранее Правительство России планировало дополнительно выделить свыше 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников бюджетных государственных учреждений. Также в РФ с 1 октября стала больше зарплата сотрудников бюджетной сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...