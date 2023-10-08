Минэк предложил новую меру поддержки для бюджетных организаций

В России хотят освободить от штрафов бюджетные учреждения в случае, если нарушения, обнаруженные в их работе, будут устранены. Об этом сообщил анонимный представитель пресс-службы кабмина РФ.
«В целях оценки соблюдения требований могут проводиться контрольные действия и допускается выдача предписания, в том числе учредителю. При этом учреждение не штрафуется, если нарушения полностью устранены», — передает слова представителя пресс-службы кабмина РФ газета «Ведомости».
На данный момент такой механизм действует для государственных и муниципальных школ и детских садов. Планируется, что к этой практики подключат еще учреждения здравоохранения и соцобслуживания детей. Правительство РФ направило в Минюст поручение проработать такой механизм.
Ранее Правительство России планировало дополнительно выделить свыше 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников бюджетных государственных учреждений. Также в РФ с 1 октября стала больше зарплата сотрудников бюджетной сферы.
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