Песков: выборы в Польше никак не повлияют на отношения Варшавы и Москвы

Итоги выборов в Польше никак не повлияют на отношения Москвы и Варшавы. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что поляки занимают враждебную позицию, что не может нравиться российским властям.
«Сейчас в польском истеблишменте нет никаких сегментов, которые открыто или даже завуалировано намекали бы на необходимость восстановления отношений с РФ. Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг к другу, причем не по нашей вине. Тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат. Они занимают весьма враждебную позицию по всем вопросам. Нам это не нравится», — пояснил Дмитрий Песков.
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