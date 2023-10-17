Песков: выборы в Польше никак не повлияют на отношения Варшавы и Москвы

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что выборы в Польше никак не повлияют на отношения страны с Россией Фото:

Итоги выборов в Польше никак не повлияют на отношения Москвы и Варшавы. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что поляки занимают враждебную позицию, что не может нравиться российским властям.

«Сейчас в польском истеблишменте нет никаких сегментов, которые открыто или даже завуалировано намекали бы на необходимость восстановления отношений с РФ. Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг к другу, причем не по нашей вине. Тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат. Они занимают весьма враждебную позицию по всем вопросам. Нам это не нравится», — пояснил Дмитрий Песков.

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Итоги выборов в Польше никак не повлияют на отношения Москвы и Варшавы. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что поляки занимают враждебную позицию, что не может нравиться российским властям. «Сейчас в польском истеблишменте нет никаких сегментов, которые открыто или даже завуалировано намекали бы на необходимость восстановления отношений с РФ. Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг к другу, причем не по нашей вине. Тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат. Они занимают весьма враждебную позицию по всем вопросам. Нам это не нравится», — пояснил Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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