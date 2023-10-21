Палестинцы вышли на митинг с портретом Путина: главное о конфликте за ночь

Палестинцы вышли на митинг с портретами Путина и Ким Чен Ына
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Протестующие Палестины вышли на протест против агрессии Израиля с портретами Владимира Путина Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Хевроне палестинцы провели протестную демонстрацию, выражая протест против агрессии Израиля в секторе Газа. На митинге участники держали портреты президента России Владимира Путина, а также главы КНДР Ким Чен Ына. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 21 октября.

  • Палестинцы провели протестную демонстрацию, выразив протест против агрессии израильской армии. Участники митинга держали портреты Владимира Путина, а также триколоры. Кроме того они вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.
  • Две заложницы, находившиеся в плену у боевиков ХАМАС, были отпущены. Освобождение произошло по гуманитарным соображениям, как сообщили в ХАМАС. Заложницами были две американские гражданки — мать и дочь. США отказываются доверять заявлениям ХАМАС о заложниках и требуют их немедленного и безусловного освобождения, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Также стало известно, что сделка с участием США, Израиля и Катара по освобождению 50 израильских пленных провалилась.
  • Число жителей сектора Газа, покинувших свои дома с эскалации палестино-израильского конфликта, приближается к миллиону человек, заявили сотрудники управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Из них более 352 тысяч человек нашли убежище в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам, а около 55 тысяч человек проживают в других убежищах.
  • Высокопоставленный член движения ХАМАС, занимавшийся разработкой оружия, ликвидирован. Ликвидация была проведена силами службы безопасности и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что визит президента США Джо Байдена в Израиль в условиях конфликта дает косвенное одобрение для ударов по сектору Газа. Фидан выразил мнение, что это может иметь негативные последствия для Америки.
  • Авиация ЦАХАЛа нанесла удары по объектам, принадлежащим группировке «Хезболла», в ответ на ракетные атаки в сторону Израиля. Удары повредили военные объекты и инфраструктуру «Хезболлы».
  • Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль к прекращению огня на 48 часов. Он также выразил обеспокоенность усугублением вооруженного конфликта Израилем и его заявлениями о возможной ответственности Ливана за эскалацию.

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В Хевроне палестинцы провели протестную демонстрацию, выражая протест против агрессии Израиля в секторе Газа. На митинге участники держали портреты президента России Владимира Путина, а также главы КНДР Ким Чен Ына. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 21 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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