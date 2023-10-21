Палестинцы вышли на митинг с портретом Путина: главное о конфликте за ночь

Протестующие Палестины вышли на протест против агрессии Израиля с портретами Владимира Путина
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В Хевроне палестинцы провели протестную демонстрацию, выражая протест против агрессии Израиля в секторе Газа. На митинге участники держали портреты президента России Владимира Путина, а также главы КНДР Ким Чен Ына. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 21 октября.
- Палестинцы провели протестную демонстрацию, выразив протест против агрессии израильской армии. Участники митинга держали портреты Владимира Путина, а также триколоры. Кроме того они вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.
- Две заложницы, находившиеся в плену у боевиков ХАМАС, были отпущены. Освобождение произошло по гуманитарным соображениям, как сообщили в ХАМАС. Заложницами были две американские гражданки — мать и дочь. США отказываются доверять заявлениям ХАМАС о заложниках и требуют их немедленного и безусловного освобождения, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Также стало известно, что сделка с участием США, Израиля и Катара по освобождению 50 израильских пленных провалилась.
- Число жителей сектора Газа, покинувших свои дома с эскалации палестино-израильского конфликта, приближается к миллиону человек, заявили сотрудники управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Из них более 352 тысяч человек нашли убежище в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам, а около 55 тысяч человек проживают в других убежищах.
- Высокопоставленный член движения ХАМАС, занимавшийся разработкой оружия, ликвидирован. Ликвидация была проведена силами службы безопасности и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
- Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что визит президента США Джо Байдена в Израиль в условиях конфликта дает косвенное одобрение для ударов по сектору Газа. Фидан выразил мнение, что это может иметь негативные последствия для Америки.
- Авиация ЦАХАЛа нанесла удары по объектам, принадлежащим группировке «Хезболла», в ответ на ракетные атаки в сторону Израиля. Удары повредили военные объекты и инфраструктуру «Хезболлы».
- Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль к прекращению огня на 48 часов. Он также выразил обеспокоенность усугублением вооруженного конфликта Израилем и его заявлениями о возможной ответственности Ливана за эскалацию.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!