Палестинцы вышли на митинг с портретом Путина. Фото

РТ: палестинцы вышли на митинг против агрессии Израиля с портретом Путина

21 октября 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Палестинцы протестуют против агрессии Израиля с портретом президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Хевроне палестинцы вышли на протестную демонстрацию против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и триколоры. «В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», — передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына. Палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами Израиль 7 октября. В ответ государство объявило о начале контртеррористической операции в Газе. Позже израильские власти заявили о полномасштабной войне и сборе резервистов. 19 октября минздрав Палестины сообщил, что в результате конфликта в секторе Газа погибло 3785 граждан страны, практически половина из них женщины и дети.

В Хевроне палестинцы вышли на протестную демонстрацию против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и триколоры. «В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», — передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына. Палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами Израиль 7 октября. В ответ государство объявило о начале контртеррористической операции в Газе. Позже израильские власти заявили о полномасштабной войне и сборе резервистов. 19 октября минздрав Палестины сообщил, что в результате конфликта в секторе Газа погибло 3785 граждан страны, практически половина из них женщины и дети.