20 октября 2023

Палестинцы вышли на митинг с портретом Путина. Фото

РТ: палестинцы вышли на митинг против агрессии Израиля с портретом Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Палестинцы протестуют против агрессии Израиля с портретом президента России Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Хевроне палестинцы вышли на протестную демонстрацию против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и триколоры.

«В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», — передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.

Палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами Израиль 7 октября. В ответ государство объявило о начале контртеррористической операции в Газе. Позже израильские власти заявили о полномасштабной войне и сборе резервистов. 19 октября минздрав Палестины сообщил, что в результате конфликта в секторе Газа погибло 3785 граждан страны, практически половина из них женщины и дети.

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В Хевроне палестинцы вышли на протестную демонстрацию против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и триколоры. «В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», — передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына. Палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами Израиль 7 октября. В ответ государство объявило о начале контртеррористической операции в Газе. Позже израильские власти заявили о полномасштабной войне и сборе резервистов. 19 октября минздрав Палестины сообщил, что в результате конфликта в секторе Газа погибло 3785 граждан страны, практически половина из них женщины и дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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