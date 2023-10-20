В Хевроне палестинцы вышли на протестную демонстрацию против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и триколоры.
«В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», — передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.
Палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами Израиль 7 октября. В ответ государство объявило о начале контртеррористической операции в Газе. Позже израильские власти заявили о полномасштабной войне и сборе резервистов. 19 октября минздрав Палестины сообщил, что в результате конфликта в секторе Газа погибло 3785 граждан страны, практически половина из них женщины и дети.
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