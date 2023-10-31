В шахте Казахстана нашли тело последнего погибшего при аварии

Найдено тело последнего погибшего при аварии в шахте Казахстана
В шахте имени Костенко в Карагандинском районе Казахстана найдено тело последнего погибшего в результате аварии 29 октября. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.
«В Казахстане обнаружили останки последнего погибшего на шахте в Караганде», — сообщил Сырым Шарипханов во время заседания. Сообщение
В шахте 29 числа произошла авария. Отмечается, что ее причиной стал взрыв газометана.
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