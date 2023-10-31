В шахте Казахстана нашли тело последнего погибшего при аварии

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Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, горизонт, шахта черемуховская глубокая
Найдено тело последнего погибшего при аварии в шахте Казахстана Фото:

В шахте имени Костенко в Карагандинском районе Казахстана найдено тело последнего погибшего в результате аварии 29 октября. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.

«В Казахстане обнаружили останки последнего погибшего на шахте в Караганде», — сообщил Сырым Шарипханов во время заседания. Сообщение опубликовано на официальном сайте казахстанского ведомства. В настоящий момент известно о 46 погибших.

В шахте 29 числа произошла авария. Отмечается, что ее причиной стал взрыв газометана.

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В шахте имени Костенко в Карагандинском районе Казахстана найдено тело последнего погибшего в результате аварии 29 октября. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов. «В Казахстане обнаружили останки последнего погибшего на шахте в Караганде», — сообщил Сырым Шарипханов во время заседания. Сообщение опубликовано на официальном сайте казахстанского ведомства. В настоящий момент известно о 46 погибших. В шахте 29 числа произошла авария. Отмечается, что ее причиной стал взрыв газометана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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