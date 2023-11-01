В США предложили сразу отправлять России оружие, предназначенное ВСУ

Fox News: США следует отправлять оружие сразу в Россию

02 ноября 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

В США отметили, что следует сразу отправлять оружие России, так как она «все равно его получит» Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». Это нужно для отсрочки поражения Киева, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию. Об этом заявила журналиста Лора Ингрэм. «Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагону нужно просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат. Прямо как было с „Талибаном“ в Афганистане», — заявила Ингрэм на YouTube-канале Fox News. По ее словам, даже самые стойкие «ястребы войны» не могут аргументировать свою позицию в пользу Украины. Как считает Ингрэм, никто не верит главе Пентагона Ллойду Остину, который заявляет, что назначенный Вашингтоном генеральный инспектор по помощи Украине проделает прекрасную работу. Ранее глава американского минобороны Ллойд Остин заявил, что Россия победит в спецоперации, если Украине перестанут помогать ее западные союзники. Остин считает, что президент РФ Владимир Путин добьется успеха. Также глава минобороны заявил, что у американского президента Джо Байдена есть желание, чтобы ВСУ продолжали контрнаступление и зимой.

Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». Это нужно для отсрочки поражения Киева, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию. Об этом заявила журналиста Лора Ингрэм. «Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагону нужно просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат. Прямо как было с „Талибаном“ в Афганистане», — заявила Ингрэм на YouTube-канале Fox News. По ее словам, даже самые стойкие «ястребы войны» не могут аргументировать свою позицию в пользу Украины. Как считает Ингрэм, никто не верит главе Пентагона Ллойду Остину, который заявляет, что назначенный Вашингтоном генеральный инспектор по помощи Украине проделает прекрасную работу. Ранее глава американского минобороны Ллойд Остин заявил, что Россия победит в спецоперации, если Украине перестанут помогать ее западные союзники. Остин считает, что президент РФ Владимир Путин добьется успеха. Также глава минобороны заявил, что у американского президента Джо Байдена есть желание, чтобы ВСУ продолжали контрнаступление и зимой.