Путин дал российско-китайским отношениям высокую оценку

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Регулярные контакты стран обеспечивают полезный обмен опытом, сказал Владимир Путин Фото:

Российско-китайские отношения стратегического партнерства находятся на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия „Единая Россия“ — Коммунистическая партия Китая».

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне», — говорится в приветствии Путина, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что совместно с Китаем реализуются проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях.

Путин отметил, что Москва и Пекин прилагают усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка. Регулярные контакты стран обеспечивают полезный обмен опытом, заключил президент.

Ранее Путин заявлял, что российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами.

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Российско-китайские отношения стратегического партнерства находятся на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия „Единая Россия“ — Коммунистическая партия Китая». «Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне», — говорится в приветствии Путина, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что совместно с Китаем реализуются проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. Путин отметил, что Москва и Пекин прилагают усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка. Регулярные контакты стран обеспечивают полезный обмен опытом, заключил президент. Ранее Путин заявлял, что российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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