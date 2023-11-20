Путин дал российско-китайским отношениям высокую оценку

20 ноября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Регулярные контакты стран обеспечивают полезный обмен опытом, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российско-китайские отношения стратегического партнерства находятся на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия „Единая Россия“ — Коммунистическая партия Китая». «Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне», — говорится в приветствии Путина, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что совместно с Китаем реализуются проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. Путин отметил, что Москва и Пекин прилагают усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка. Регулярные контакты стран обеспечивают полезный обмен опытом, заключил президент. Ранее Путин заявлял, что российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами.

Российско-китайские отношения стратегического партнерства находятся на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия „Единая Россия“ — Коммунистическая партия Китая». «Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне», — говорится в приветствии Путина, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что совместно с Китаем реализуются проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. Путин отметил, что Москва и Пекин прилагают усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка. Регулярные контакты стран обеспечивают полезный обмен опытом, заключил президент. Ранее Путин заявлял, что российско-китайские взаимоотношения никогда не достигали такого уровня качества, как сейчас. В основе успеха лежит доверие между странами.