В Кремле рассказали, кто пытается вытеснить РФ из Карабаха

Песков: Запад пытается вытеснить РФ из Карабаха

Дмитрий Песков сообщил, что Запад ведет борьбу с надетыми дипломатическими масками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад предпринимает попытки вытеснить РФ из Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, никто кроме РФ не способен обеспечить роль гаранта мира и стабильности в этом регионе.

«Целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему», — сообщил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Он отметил, что Азербайджан заявил, что Запад не сможет претендовать на роль посредника, так как он занял однобокую позицию.

По его словам, при однобокой позиции невозможно на что-то претендовать. Он отметил, что подобная борьба шла несколько лет назад с надетыми дипломатическими масками. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что РФ знает, что ее пытаются вытеснить. «До сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта мира и стабильности в регионе, кроме России», — добавил Песков.