Песков: Россия надеется на возвращение Армении в ОДКБ

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил, пашинян никол
Пашинян недоволен ОДКБ, но пока не хочет выходить из блока Фото:

Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в ОДКБ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что ОДКБ остается востребованным объединением.

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«Позиция Армении [нам] хорошо известна, но не во всем мы согласны с ней. Все страны ОДКБ уверены в необходимости дальнейшего укрепления и развития блока. Надеемся, что наши армянские друзья тоже со временем возобновят расширенное участие в организации», — заявил Песков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не дождался помощи от ОДКБ во время столкновений с Азербайджаном. Официальные лица Армении проигнорировали несколько мероприятий ОДКБ, однако о выходе из организации речь пока не идет.

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Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в ОДКБ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что ОДКБ остается востребованным объединением. «Позиция Армении [нам] хорошо известна, но не во всем мы согласны с ней. Все страны ОДКБ уверены в необходимости дальнейшего укрепления и развития блока. Надеемся, что наши армянские друзья тоже со временем возобновят расширенное участие в организации», — заявил Песков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не дождался помощи от ОДКБ во время столкновений с Азербайджаном. Официальные лица Армении проигнорировали несколько мероприятий ОДКБ, однако о выходе из организации речь пока не идет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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