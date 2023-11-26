Песков: Россия надеется на возвращение Армении в ОДКБ

26 ноября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Пашинян недоволен ОДКБ, но пока не хочет выходить из блока Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в ОДКБ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что ОДКБ остается востребованным объединением. Статья по теме На итоговом саммите ОДКБ Путин не упомянул Армению «Позиция Армении [нам] хорошо известна, но не во всем мы согласны с ней. Все страны ОДКБ уверены в необходимости дальнейшего укрепления и развития блока. Надеемся, что наши армянские друзья тоже со временем возобновят расширенное участие в организации», — заявил Песков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не дождался помощи от ОДКБ во время столкновений с Азербайджаном. Официальные лица Армении проигнорировали несколько мероприятий ОДКБ, однако о выходе из организации речь пока не идет.

Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в ОДКБ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что ОДКБ остается востребованным объединением. «Позиция Армении [нам] хорошо известна, но не во всем мы согласны с ней. Все страны ОДКБ уверены в необходимости дальнейшего укрепления и развития блока. Надеемся, что наши армянские друзья тоже со временем возобновят расширенное участие в организации», — заявил Песков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не дождался помощи от ОДКБ во время столкновений с Азербайджаном. Официальные лица Армении проигнорировали несколько мероприятий ОДКБ, однако о выходе из организации речь пока не идет.