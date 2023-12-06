Сбер раскрыл планы по повышению ставок по ипотеке

Царев: Сбер не будет повышать ставку по ипотеке в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
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Кирилл Царев сообщил, что минимальные ставки не изменились Фото:

Сбер не планирует повышать ставки по ипотечным займам в ближайшее время. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Сбер в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке», — заявил Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера. Его слова приводит ТАСС.

По словам Царева, минимальная ставка по программам на покупку готового и строящегося жилья в Сбере составляет 15,6% годовых. По программам с поддержкой от государства ставки не изменились: минимальная ставка по «Господдержке» составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» — от 6%.

Царев назвал 2023 год успешным для ипотечного рынка РФ. Он отметил, что за 11 месяцев объем выдачи составил 4 триллиона рублей.

Ранее, 3 ноября, Сбер повысил ставки по ипотечным кредитам с 13 до 15%. Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за десять месяцев 2023 года составила 1,262 триллиона рублей, передает RT.

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Сбер не планирует повышать ставки по ипотечным займам в ближайшее время. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. «Сбер в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке», — заявил Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера. Его слова приводит ТАСС. По словам Царева, минимальная ставка по программам на покупку готового и строящегося жилья в Сбере составляет 15,6% годовых. По программам с поддержкой от государства ставки не изменились: минимальная ставка по «Господдержке» составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» — от 6%. Царев назвал 2023 год успешным для ипотечного рынка РФ. Он отметил, что за 11 месяцев объем выдачи составил 4 триллиона рублей. Ранее, 3 ноября, Сбер повысил ставки по ипотечным кредитам с 13 до 15%. Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за десять месяцев 2023 года составила 1,262 триллиона рублей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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