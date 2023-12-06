Сбер раскрыл планы по повышению ставок по ипотеке

Царев: Сбер не будет повышать ставку по ипотеке в ближайшее время

Кирилл Царев сообщил, что минимальные ставки не изменились Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сбер не планирует повышать ставки по ипотечным займам в ближайшее время. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Сбер в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке», — заявил Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера. Его слова приводит ТАСС.

По словам Царева, минимальная ставка по программам на покупку готового и строящегося жилья в Сбере составляет 15,6% годовых. По программам с поддержкой от государства ставки не изменились: минимальная ставка по «Господдержке» составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» — от 6%.

Царев назвал 2023 год успешным для ипотечного рынка РФ. Он отметил, что за 11 месяцев объем выдачи составил 4 триллиона рублей.

Ранее, 3 ноября, Сбер повысил ставки по ипотечным кредитам с 13 до 15%. Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за десять месяцев 2023 года составила 1,262 триллиона рублей, передает RT.