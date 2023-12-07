Минтранс перенес на полгода введение штрафов за среднюю скорость

Минтранс доработал проект изменений ПДД, которые запрещают превышать среднюю скорость между камерами. В ведомстве собираются ввести нововведения не с 1 марта, как планировалось ранее, а позже — 1 сентября 2024 года. Поправки опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«К существовавшим в РФ с 2013 по 2021 годы штрафам за превышение средней скорости Минтранс опубликовал правки. Под средней скоростью движения ведомство предложило считать „значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка“. Изначально Минтранс хотел, чтобы поправки вступили в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября», — передает «
Документ уже поддержало Минэкономики в рамках оценки регулирующего воздействия. «Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», — следует из сообщения.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что существовавший в РФ с 2013 по 2021 годы штраф за превышение средней скорости могут вернуть в апреле 2024 года. Он уверен, что контроль позволит не допускать рваного темпа езды на дороге.
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