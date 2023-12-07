Минтранс перенес на полгода введение штрафов за среднюю скорость

08 декабря 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Нововведения по превышению средней скорости вступят в силу 1 сентября 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минтранс доработал проект изменений ПДД, которые запрещают превышать среднюю скорость между камерами. В ведомстве собираются ввести нововведения не с 1 марта, как планировалось ранее, а позже — 1 сентября 2024 года. Поправки опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «К существовавшим в РФ с 2013 по 2021 годы штрафам за превышение средней скорости Минтранс опубликовал правки. Под средней скоростью движения ведомство предложило считать „значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка“. Изначально Минтранс хотел, чтобы поправки вступили в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября», — передает « Коммерсант » со ссылкой на документ. Документ уже поддержало Минэкономики в рамках оценки регулирующего воздействия. «Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», — следует из сообщения. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что существовавший в РФ с 2013 по 2021 годы штраф за превышение средней скорости могут вернуть в апреле 2024 года. Он уверен, что контроль позволит не допускать рваного темпа езды на дороге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтранс доработал проект изменений ПДД, которые запрещают превышать среднюю скорость между камерами. В ведомстве собираются ввести нововведения не с 1 марта, как планировалось ранее, а позже — 1 сентября 2024 года. Поправки опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «К существовавшим в РФ с 2013 по 2021 годы штрафам за превышение средней скорости Минтранс опубликовал правки. Под средней скоростью движения ведомство предложило считать „значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка“. Изначально Минтранс хотел, чтобы поправки вступили в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября», — передает «Коммерсант» со ссылкой на документ. Документ уже поддержало Минэкономики в рамках оценки регулирующего воздействия. «Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», — следует из сообщения. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что существовавший в РФ с 2013 по 2021 годы штраф за превышение средней скорости могут вернуть в апреле 2024 года. Он уверен, что контроль позволит не допускать рваного темпа езды на дороге.