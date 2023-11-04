04 ноября 2023

Юрист Соловьев сообщил, когда вернут штраф за превышение средней скорости

Юрист Соловьев: штраф за превышение средней скорости хотят вернуть в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, регистратор, конец, камера средней скорости
Автоэксперт предрек возвращение в России штрафа за среднюю скорость Фото:

Существовавший в Российской Федерации с 2013 по 2021 годы штраф за превышение средней скорости могут вернуть в апреле 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В 2021 году Верховный Суд встал на сторону гражданина, оспорившего такой штраф. Были выявлены крупные пробелы в правовом регулировании понятия „средняя скорость“ и способов фиксации ее превышения. В итоге подобные нарушения фиксироваться перестали», — напомнил Соловьева в беседе с «Прайм».

Автоэксперт полагает, что контроль средней скорости — удобный инструмент обеспечения установленного скоростного режима. Он позволяет не допускать рваного темпа езды, который практикуют многие автолюбители, разгоняясь и притормаживая

Ранее другой автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360» подверг критике идею возвращения штрафа за среднюю скорость. Славнов предложил представить ситуацию, когда условный правонарушитель мчит по трассе Москва — Санкт-Петербург со скоростью 200 километров в час, а потом останавливается на заправке выпить кофе. Среднее время падает. И тогда, выходит, штраф ему выписывать не будут.

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Существовавший в Российской Федерации с 2013 по 2021 годы штраф за превышение средней скорости могут вернуть в апреле 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «В 2021 году Верховный Суд встал на сторону гражданина, оспорившего такой штраф. Были выявлены крупные пробелы в правовом регулировании понятия „средняя скорость“ и способов фиксации ее превышения. В итоге подобные нарушения фиксироваться перестали», — напомнил Соловьева в беседе с «Прайм». Автоэксперт полагает, что контроль средней скорости — удобный инструмент обеспечения установленного скоростного режима. Он позволяет не допускать рваного темпа езды, который практикуют многие автолюбители, разгоняясь и притормаживая Ранее другой автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360» подверг критике идею возвращения штрафа за среднюю скорость. Славнов предложил представить ситуацию, когда условный правонарушитель мчит по трассе Москва — Санкт-Петербург со скоростью 200 километров в час, а потом останавливается на заправке выпить кофе. Среднее время падает. И тогда, выходит, штраф ему выписывать не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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