Юрист Соловьев сообщил, когда вернут штраф за превышение средней скорости

Юрист Соловьев: штраф за превышение средней скорости хотят вернуть в 2024 году

05 ноября 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Автоэксперт предрек возвращение в России штрафа за среднюю скорость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Существовавший в Российской Федерации с 2013 по 2021 годы штраф за превышение средней скорости могут вернуть в апреле 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «В 2021 году Верховный Суд встал на сторону гражданина, оспорившего такой штраф. Были выявлены крупные пробелы в правовом регулировании понятия „средняя скорость“ и способов фиксации ее превышения. В итоге подобные нарушения фиксироваться перестали», — напомнил Соловьева в беседе с «Прайм». Автоэксперт полагает, что контроль средней скорости — удобный инструмент обеспечения установленного скоростного режима. Он позволяет не допускать рваного темпа езды, который практикуют многие автолюбители, разгоняясь и притормаживая Ранее другой автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360» подверг критике идею возвращения штрафа за среднюю скорость. Славнов предложил представить ситуацию, когда условный правонарушитель мчит по трассе Москва — Санкт-Петербург со скоростью 200 километров в час, а потом останавливается на заправке выпить кофе. Среднее время падает. И тогда, выходит, штраф ему выписывать не будут.

Существовавший в Российской Федерации с 2013 по 2021 годы штраф за превышение средней скорости могут вернуть в апреле 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «В 2021 году Верховный Суд встал на сторону гражданина, оспорившего такой штраф. Были выявлены крупные пробелы в правовом регулировании понятия „средняя скорость“ и способов фиксации ее превышения. В итоге подобные нарушения фиксироваться перестали», — напомнил Соловьева в беседе с «Прайм». Автоэксперт полагает, что контроль средней скорости — удобный инструмент обеспечения установленного скоростного режима. Он позволяет не допускать рваного темпа езды, который практикуют многие автолюбители, разгоняясь и притормаживая Ранее другой автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360» подверг критике идею возвращения штрафа за среднюю скорость. Славнов предложил представить ситуацию, когда условный правонарушитель мчит по трассе Москва — Санкт-Петербург со скоростью 200 километров в час, а потом останавливается на заправке выпить кофе. Среднее время падает. И тогда, выходит, штраф ему выписывать не будут.