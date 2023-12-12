В Киеве признали, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд

Секретарь СНБО Данилов: методички НАТО не сработали для ВСУ

12 декабря 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Методики НАТО по ведению боевых действий не работают у Киева Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление украинской армии не оправдало надежд. Также военные «учебники» от НАТО не работают. Об этом сообщила BBC. «Надежды были, но они не оправдались», — передает корпорация слова Данилова. Он добавил, что на данный момент на фронте складывается очень сложная ситуация. Старые методички НАТО по ведению боевых действий не работают и их нужно вернуть в архивы. Кроме того, секретарь назвал ошибкой Украины ее излишний оптимизм в спецоперации. По его словам, задержка в отправке помощи от США не является трагедией. Он надеется, что военное финансирование хоть в каком-то объеме поступит в Киев. Ранее сообщалось, что тактика США, которую они использовали для обучения украинских солдат, провальная. В то время, как ВСУ учили пользоваться западным оружием, армия России приготовилась к предстоящей битве. ВС РФ оказались сильнее, чем это предполагали на Западе. Также известно, что одна из бригад украинской армии была на 70% укомплектована военными, которые не имели опыта в боевых действиях. В результате чего ВСУ не смогли изменить ситуацию на поле боя, передает «Национальная служба новостей».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление украинской армии не оправдало надежд. Также военные «учебники» от НАТО не работают. Об этом сообщила BBC. «Надежды были, но они не оправдались», — передает корпорация слова Данилова. Он добавил, что на данный момент на фронте складывается очень сложная ситуация. Старые методички НАТО по ведению боевых действий не работают и их нужно вернуть в архивы. Кроме того, секретарь назвал ошибкой Украины ее излишний оптимизм в спецоперации. По его словам, задержка в отправке помощи от США не является трагедией. Он надеется, что военное финансирование хоть в каком-то объеме поступит в Киев. Ранее сообщалось, что тактика США, которую они использовали для обучения украинских солдат, провальная. В то время, как ВСУ учили пользоваться западным оружием, армия России приготовилась к предстоящей битве. ВС РФ оказались сильнее, чем это предполагали на Западе. Также известно, что одна из бригад украинской армии была на 70% укомплектована военными, которые не имели опыта в боевых действиях. В результате чего ВСУ не смогли изменить ситуацию на поле боя, передает «Национальная служба новостей».