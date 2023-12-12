Мирошник заявил о смене тактики украинских военных

Мирошник: ВСУ не могут справиться с российской армией и бьют по мирным жителям
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ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины после поражения в контрнаступлении перенаправили свои силы на удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Также украинские власти предпринимают попытки террористической деятельности. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Потерпев поражение и понеся существенные потери на поле боя, украинские вооруженные формирования по указанию своей политической власти перенаправляют свои военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — сказал Мирошник во время брифинга. По его словам, власти Украины на данный момент предпринимают действия по организации террористической деятельности против общественно значимых персон. Этим они пытаются повлиять на настроение в обществе России.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. По его словам, сейчас на фронте складывается сложная ситуация.

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Вооруженные силы Украины после поражения в контрнаступлении перенаправили свои силы на удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Также украинские власти предпринимают попытки террористической деятельности. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. «Потерпев поражение и понеся существенные потери на поле боя, украинские вооруженные формирования по указанию своей политической власти перенаправляют свои военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — сказал Мирошник во время брифинга. По его словам, власти Украины на данный момент предпринимают действия по организации террористической деятельности против общественно значимых персон. Этим они пытаются повлиять на настроение в обществе России. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. По его словам, сейчас на фронте складывается сложная ситуация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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