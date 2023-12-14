ЕС отказал во вступлении Боснии и Герцеговины в союз

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ЕС может наказывать страну за пророссийскую позицию Фото:

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали запуск переговоров о присоединении Боснии и Герцеговины к ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как будет достигнута степень соответствия критериям членства. Евросовет поручил Еврокомиссии представить отчет к марту 2024 года с целью принятия решения», — заявил Мишель в сети X.

Босния и Герцеговина получила статус кандидата на членство в ЕС ровно год назад, 15 декабря 2022 года. Милорад Додик, победивший на выборах президента Боснии и Герцеговины, заявлял, что намерен сотрудничать с Россией и не желает присоединяться к санкциям против РФ.

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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали запуск переговоров о присоединении Боснии и Герцеговины к ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как будет достигнута степень соответствия критериям членства. Евросовет поручил Еврокомиссии представить отчет к марту 2024 года с целью принятия решения», — заявил Мишель в сети X. Босния и Герцеговина получила статус кандидата на членство в ЕС ровно год назад, 15 декабря 2022 года. Милорад Додик, победивший на выборах президента Боснии и Герцеговины, заявлял, что намерен сотрудничать с Россией и не желает присоединяться к санкциям против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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