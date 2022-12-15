Босния и Герцеговина получила статус кандидата на членство в ЕС

16 декабря 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

ЕС одобрил Боснии и Герцеговине статус кандидата в сообщество Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Руководства государств и правительств Евросоюза приняли решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Европейское сообщество. Об этом сообщили в заявлении саммита ЕС от 15 декабря. «Евросовет согласился предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата. В октябре Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в состав Евросоюза и перечислила шаги, которые страна должна предпринять для этого», — сообщили в ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС. Ранее Боснии и Герцеговине было отказано в статусе кандидата на вступление в сообщество. Решение о статусе кандидатов было утверждено в пользу Украины и Молдовы. URA.RU сообщало ранее, что Милорад Додик победил на выборах президента Боснии и Герцеговины. Он заявил, что намерен сотрудничать с Россией и не желает присоединяться к санкциям против РФ.

Руководства государств и правительств Евросоюза приняли решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Европейское сообщество. Об этом сообщили в заявлении саммита ЕС от 15 декабря. «Евросовет согласился предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата. В октябре Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в состав Евросоюза и перечислила шаги, которые страна должна предпринять для этого», — сообщили в ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС. Ранее Боснии и Герцеговине было отказано в статусе кандидата на вступление в сообщество. Решение о статусе кандидатов было утверждено в пользу Украины и Молдовы. URA.RU сообщало ранее, что Милорад Додик победил на выборах президента Боснии и Герцеговины. Он заявил, что намерен сотрудничать с Россией и не желает присоединяться к санкциям против РФ.