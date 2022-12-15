15 декабря 2022

Босния и Герцеговина получила статус кандидата на членство в ЕС

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ЕС одобрил Боснии и Герцеговине статус кандидата в сообщество Фото:

Руководства государств и правительств Евросоюза приняли решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Европейское сообщество. Об этом сообщили в заявлении саммита ЕС от 15 декабря.

«Евросовет согласился предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата. В октябре Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в состав Евросоюза и перечислила шаги, которые страна должна предпринять для этого», — сообщили в ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС.

Ранее Боснии и Герцеговине было отказано в статусе кандидата на вступление в сообщество. Решение о статусе кандидатов было утверждено в пользу Украины и Молдовы.

URA.RU сообщало ранее, что Милорад Додик победил на выборах президента Боснии и Герцеговины. Он заявил, что намерен сотрудничать с Россией и не желает присоединяться к санкциям против РФ.

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Руководства государств и правительств Евросоюза приняли решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Европейское сообщество. Об этом сообщили в заявлении саммита ЕС от 15 декабря. «Евросовет согласился предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата. В октябре Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в состав Евросоюза и перечислила шаги, которые страна должна предпринять для этого», — сообщили в ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС. Ранее Боснии и Герцеговине было отказано в статусе кандидата на вступление в сообщество. Решение о статусе кандидатов было утверждено в пользу Украины и Молдовы. URA.RU сообщало ранее, что Милорад Додик победил на выборах президента Боснии и Герцеговины. Он заявил, что намерен сотрудничать с Россией и не желает присоединяться к санкциям против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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