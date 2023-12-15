Как сэкономить на новогодней елке

Новогоднюю елку можно заменить рождественской композицией
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Вместо елки на новый год можно создать дерево из бумаги или книг Фото:

Привычную новогоднюю елку можно заменить рождественской композицией. Ее можно составить из совершенно разных предметов.

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«Вместо елки можно создать красивую рождественскую композицию из ягод, цветов, веточек, шишек, фруктов, конфет и любых других предметов, которые ассоциируются с праздниками», — поделилось издание «Ридус». Отмечается, что для большего уюта и праздничной атмосферы, к композиции можно добавить маленькие светильники или свечи, а также посыпать ее искусственным снегом.

Авторы статьи также посоветовали вместо елки создать дерево из бумаги или книг, сделать новогоднюю стену с помощью украшений или выполнить елку из гирлянд. Отличным решением также будет дерево из фотографий, которое можно украсит с помощью маленьких игрушек, заключили в статье.

Меньше чем через месяц во многих странах мира будут праздновать Новый год. По традиции в этот день принято класть под елку подарки для родных и близких. URA.RU приводило список идей подарков для детей, мужчин и женщин.

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Привычную новогоднюю елку можно заменить рождественской композицией. Ее можно составить из совершенно разных предметов. «Вместо елки можно создать красивую рождественскую композицию из ягод, цветов, веточек, шишек, фруктов, конфет и любых других предметов, которые ассоциируются с праздниками», — поделилось издание «Ридус». Отмечается, что для большего уюта и праздничной атмосферы, к композиции можно добавить маленькие светильники или свечи, а также посыпать ее искусственным снегом. Авторы статьи также посоветовали вместо елки создать дерево из бумаги или книг, сделать новогоднюю стену с помощью украшений или выполнить елку из гирлянд. Отличным решением также будет дерево из фотографий, которое можно украсит с помощью маленьких игрушек, заключили в статье. Меньше чем через месяц во многих странах мира будут праздновать Новый год. По традиции в этот день принято класть под елку подарки для родных и близких. URA.RU приводило список идей подарков для детей, мужчин и женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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