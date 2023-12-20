Дед Мороз вышел на связь с космонавтами МКС

20 декабря 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Дед Мороз поздравил космонавтов МКС с наступающим Новым годом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Дед Мороз вышел на связь с космонавтами МКС и поздравил их с наступающим Новым годом. Он пожелал им чистого неба. «Я бы, со своей стороны, в силу своих волшебных способностей, пожелал бы вам прежде всего чистого-чистого неба над планетой, чтобы видели только чистое небо», — сказал Дедушка, обращаясь к космонавтам по видеосвязи, ролик опубликован в telegram-канале РИА Новости. Он также пожелал им, чтобы на орбите все было складно. Кроме того, Дед Мороз спросил, может ли он стать космонавтом. Командир отряда, специальный корреспондент ТАСС на МКС Олег Кононенко ответил, что открытый набор в российский отряд космонавтов продлен по март и сейчас самое время оформить документы.

Дед Мороз вышел на связь с космонавтами МКС и поздравил их с наступающим Новым годом. Он пожелал им чистого неба. «Я бы, со своей стороны, в силу своих волшебных способностей, пожелал бы вам прежде всего чистого-чистого неба над планетой, чтобы видели только чистое небо», — сказал Дедушка, обращаясь к космонавтам по видеосвязи, ролик опубликован в telegram-канале РИА Новости. Он также пожелал им, чтобы на орбите все было складно. Кроме того, Дед Мороз спросил, может ли он стать космонавтом. Командир отряда, специальный корреспондент ТАСС на МКС Олег Кононенко ответил, что открытый набор в российский отряд космонавтов продлен по март и сейчас самое время оформить документы.