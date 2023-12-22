ЦИК утвердила требования для самовыдвиженцев на президентские выборы-2024

ЦИК России: самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей

Самовыдвиженец должен собрать не более 315 тысяч подписей избирателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

ЦИК РФ утвердила требования, которые должны выполнить самовыдвиженцы во время выборов президента РФ в 2024 году. Уточняется, что кандидат должен собрать не менее 300 тысяч подписей от избирателей. Но при этом их количество не должно превышать 315 тысяч подписей.

«В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей», — передает ЦИК России . Отмечается, что при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не менее 7500 подписей.

Известно, что подписные листы нужно сдать в ЦИК России вместе с другими документами кандидата не раньше 27 декабря 2023 года. Конечный срок сдачи — 31 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что нынешний президент РФ Владимир Путин подался на выборы в качестве самовыдвиженца. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что о таком шаге Путина было объявлено на собрании оргкомитета. Фракция СРЗП и народный фронт будут собирать подписи о выдвижении на президентские выборы. Уточнятся, что группа избирателей уже сформирована.