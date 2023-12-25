В Ярославской области ввели режим ЧС из-за снегопада

26 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Снегопад вызвал обрыв линий электропередач в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снегопад в Ярославской области привел к обрыву электросетей, а несвоевременная расчистка дорог усложняет их восстановление. В связи со сложившейся обстановкой глава региона Михаил Евраев объявил о введении режима ЧС. «В регионе сложилась сложная ситуация с электросетями. Главная причина — несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад. Мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву. Режим ЧС был объявлен сначала по Переславскому округу, сейчас введен и в остальных трех районах», — сообщил Евраев в своем telegram-канале. Энергетики занимаются восстановлением сетей в круглосуточном режиме. Власти региона совместно с МЧС и Россетями стараются решить проблему в кратчайшие сроки. Снегопады накрыли ряд регионов России в последнюю неделю декабря. В Тюменской области 26 и 27 декабря объявлено штормовое предупреждение. На регион надвигается сильный ветер и метель. Снежная, но теплая неделя ждет и жителей Курганской области. В отдельных районах Челябинской области в ночь на 25 декабря начался снегопад с ветром скоростью до 20 метров в секунду.

Снегопад в Ярославской области привел к обрыву электросетей, а несвоевременная расчистка дорог усложняет их восстановление. В связи со сложившейся обстановкой глава региона Михаил Евраев объявил о введении режима ЧС. «В регионе сложилась сложная ситуация с электросетями. Главная причина — несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад. Мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву. Режим ЧС был объявлен сначала по Переславскому округу, сейчас введен и в остальных трех районах», — сообщил Евраев в своем telegram-канале. Энергетики занимаются восстановлением сетей в круглосуточном режиме. Власти региона совместно с МЧС и Россетями стараются решить проблему в кратчайшие сроки. Снегопады накрыли ряд регионов России в последнюю неделю декабря. В Тюменской области 26 и 27 декабря объявлено штормовое предупреждение. На регион надвигается сильный ветер и метель. Снежная, но теплая неделя ждет и жителей Курганской области. В отдельных районах Челябинской области в ночь на 25 декабря начался снегопад с ветром скоростью до 20 метров в секунду.