Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

31 декабря 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом отступающих солдат ВСУ Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский заградотряд открыл огонь по группе отступающих боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. В качестве доказательства он передал видео с разведывательного квадрокоптера. Украинские солдаты начали стрелять по своим товарищам, которые покинули опорный пункт, следует из видео. Решившему бежать дальше в тыл солдату стреляли в спину. Завершается видеоролик кадрами, на которых по позициям украинского заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего там произошел взрыв. Ранее взятые в плен украинские солдаты пожаловались, что не хотят воевать. Они добавили, что в войска их призвали насильственным путем.

Украинский заградотряд открыл огонь по группе отступающих боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. В качестве доказательства он передал видео с разведывательного квадрокоптера. Украинские солдаты начали стрелять по своим товарищам, которые покинули опорный пункт, следует из видео. Решившему бежать дальше в тыл солдату стреляли в спину. Завершается видеоролик кадрами, на которых по позициям украинского заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего там произошел взрыв. Ранее взятые в плен украинские солдаты пожаловались, что не хотят воевать. Они добавили, что в войска их призвали насильственным путем.