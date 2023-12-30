30 декабря 2023

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

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Беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом отступающих солдат ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский заградотряд открыл огонь по группе отступающих боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. В качестве доказательства он передал видео с разведывательного квадрокоптера.

Украинские солдаты начали стрелять по своим товарищам, которые покинули опорный пункт, следует из видео. Решившему бежать дальше в тыл солдату стреляли в спину. Завершается видеоролик кадрами, на которых по позициям украинского заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего там произошел взрыв.

Ранее взятые в плен украинские солдаты пожаловались, что не хотят воевать. Они добавили, что в войска их призвали насильственным путем.

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Украинский заградотряд открыл огонь по группе отступающих боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. В качестве доказательства он передал видео с разведывательного квадрокоптера. Украинские солдаты начали стрелять по своим товарищам, которые покинули опорный пункт, следует из видео. Решившему бежать дальше в тыл солдату стреляли в спину. Завершается видеоролик кадрами, на которых по позициям украинского заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего там произошел взрыв. Ранее взятые в плен украинские солдаты пожаловались, что не хотят воевать. Они добавили, что в войска их призвали насильственным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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