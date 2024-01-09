МВД снова объявило Ходорковского* в розыск

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Онлайн пресс-конференция Михаила Ходорковского. Москва, ходорковский михаил
Иноагент Михаил Ходорковский второй раз объявлен в розыск Фото:

Министерство внутренних дел России вновь объявило в розыск публициста Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом). Против него было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков об армии РФ. Ранее его объявляли в розыск в 2015 году.

«Ходорковский Михаил Борисович, разыскивается по статье УК. Переобъявлен [в розыск]», — говорится в сообщении базы МВД, передает ТАСС. При этом карточка розыска с делом от 2015 года была изъята.

В 2015 году Ходорковский был объявлен в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Также его обвиняли в покушении на бизнесмена Евгения Рыбина.

*Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента

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Министерство внутренних дел России вновь объявило в розыск публициста Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом). Против него было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков об армии РФ. Ранее его объявляли в розыск в 2015 году. «Ходорковский Михаил Борисович, разыскивается по статье УК. Переобъявлен [в розыск]», — говорится в сообщении базы МВД, передает ТАСС. При этом карточка розыска с делом от 2015 года была изъята. В 2015 году Ходорковский был объявлен в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Также его обвиняли в покушении на бизнесмена Евгения Рыбина. *Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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