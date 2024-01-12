Журналисты Bild увидели на свитере президента Украины Владимира Зеленского тайное послание лидеру РФ Владимиру Путину.
«Глава украинского государства появился на встрече с эстонским премьером Каей Каллас в свитере с надписями 48.3794° и 31.1656», — говорится на сайте немецкого издания. Cоответствующие числа — координаты села Добровеличковка Кировоградской области Украины. В этом населенном пункте расположен географический центр бывшей советской республики в границах 1991 года. В материале указывается, что тем самым Зеленский сигнализирует Путину, что якобы отказывается от каких-либо территориальных уступок.
Ранее Зеленский обвинил лидеров западных стран в страхе перед Путиным. По его словам, НАТО не дает Украине добро для вступления страны в альянс, потому что боится президента России.
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