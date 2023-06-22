Зеленский обвинил лидеров западных стран в страхе перед Путиным

22 июня 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что НАТО боится Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины НАТО не дает Украине добро для вступления страны в альянс, потому что боится президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «А вторая мотивация по отношению к НАТО: если вы не даете тот или иной сигнал Украине, значит, все вы, кто это не делает, боитесь Путина», — заявил Зеленский в беседе с украинской «Би-би-си». Он отметил, что вступление в НАТО является мотивацией для Украины. Украинский лидер сообщил, что сигнал от НАТО — это техническое вступление. «Мы не раз говорили и со Столтенбергом, и с Байденом, и с Сунаком, и со многими лидерами Европы: послушайте, не выбивайте у нас фундамент из-под ног», — подчеркнул он. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО поддерживает Украину. «Мы дадим четкий сигнал о поддержке и солидарности с Украиной. И дадим ей четко понять, что ее будущее — в НАТО», — отметил он на пресс-конференции. Однако Киев не будут приглашать в НАТО во время проведения саммита в Вильнюсе в июле. «Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО», — заявил Столтенберг, передает Пятый канал.

НАТО не дает Украине добро для вступления страны в альянс, потому что боится президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «А вторая мотивация по отношению к НАТО: если вы не даете тот или иной сигнал Украине, значит, все вы, кто это не делает, боитесь Путина», — заявил Зеленский в беседе с украинской «Би-би-си». Он отметил, что вступление в НАТО является мотивацией для Украины. Украинский лидер сообщил, что сигнал от НАТО — это техническое вступление. «Мы не раз говорили и со Столтенбергом, и с Байденом, и с Сунаком, и со многими лидерами Европы: послушайте, не выбивайте у нас фундамент из-под ног», — подчеркнул он. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО поддерживает Украину. «Мы дадим четкий сигнал о поддержке и солидарности с Украиной. И дадим ей четко понять, что ее будущее — в НАТО», — отметил он на пресс-конференции. Однако Киев не будут приглашать в НАТО во время проведения саммита в Вильнюсе в июле. «Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО», — заявил Столтенберг, передает Пятый канал.