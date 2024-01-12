В Архангельске самолет выкатился за пределы полосы

13 января 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют причины инцидента в аэропорту Архангельска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Архангельска самолет Як-42 выкатился при посадке за пределы взлетной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Архангельска воздушное судно ЯК-42 при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс с Новой Земли», — указано в сообщении представителей ведомства. По данным следователей, ведется поиск причин происшествия. Пострадавших в ходе инцидента нет.

В аэропорту Архангельска самолет Як-42 выкатился при посадке за пределы взлетной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Архангельска воздушное судно ЯК-42 при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс с Новой Земли», — указано в сообщении представителей ведомства. По данным следователей, ведется поиск причин происшествия. Пострадавших в ходе инцидента нет.