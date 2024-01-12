12 января 2024

В Архангельске самолет выкатился за пределы полосы

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Следователи выясняют причины инцидента в аэропорту Архангельска Фото:

В аэропорту Архангельска самолет Як-42 выкатился при посадке за пределы взлетной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Архангельска воздушное судно ЯК-42 при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс с Новой Земли», — указано в сообщении представителей ведомства.

По данным следователей, ведется поиск причин происшествия. Пострадавших в ходе инцидента нет.

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В аэропорту Архангельска самолет Як-42 выкатился при посадке за пределы взлетной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Архангельска воздушное судно ЯК-42 при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс с Новой Земли», — указано в сообщении представителей ведомства. По данным следователей, ведется поиск причин происшествия. Пострадавших в ходе инцидента нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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